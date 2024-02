Québec prévoit investir 870 millions de dollars pour remplacer la toiture du Stade olympique de Montréal qui a atteint sa durée de vie utile. Québec opte pour une structure qui sera fixe et rigide.

L’annonce a été faite ce matin à Montréal par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, qui était accompagnée pour l’occasion de sa collègue de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau et du PDG de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, Michel Labrecque.

Ouvrir en mode plein écran Une vue aérienne de l'extérieur du Stade olympique à la suite des travaux qui y seront menés pour remplacer la toile et l'anneau technique. Photo : Ministère du Tourisme/ Gouvernement du Québec

La nouvelle structure fixe qu'on promet légère et moderne sera soutenue à 75 % par le mât du stade et à 25 % par les 38 consoles qui compléteront la nouvelle structure.

L'anneau technique de béton sera quant à lui remplacé par un anneau de verre transparent qui laissera entrer la lumière dans l’immense structure qui célèbre cette année le 48e anniversaire de son ouverture, en 1976, pour les Jeux olympiques de Montréal.

La construction de la nouvelle structure, d'une durée de vie utile d'une cinquantaine d'années, devrait prendre environ quatre ans. C'est la firme Pomerleau qui a été retenue pour la réalisation des travaux.

Ouvrir en mode plein écran Voici ce à quoi ressembleront les travaux effectués au toit et à l'anneau technique du Stade olympique. Photo : Ministère du Tourisme / Gouvernement du Québec

Cet élément caractéristique deviendra la plus grande fenêtre sur le ciel à Montréal, permettant d’inonder l’enceinte de la lumière du jour ou d’offrir au public une vue sur la nuit étoilée et d’ainsi faire honneur à l’idée de son concepteur, M. Roger Taillibert , promet le ministère du Tourisme dans un communiqué.

Ces 870 millions qui viennent s’ajouter aux investissements des dernières années pour dynamiser le secteur du Parc olympique devraient, selon les prévisions de Québec, rapporter 1,5 milliard de dollars de retombées économiques sur 10 ans, soit environ 150 millions de dollars par année. Les retombées actuelles du Stade sont d'environ 68 millions de dollars par année.

Le stade accueille actuellement une trentaine d’événements par année. On veut porter ce total à une centaine d’événements et doubler le nombre de visiteurs payants en le portant à 2,1 millions par années.

Québec espère ajouter 20 millions de dollars supplémentaires de recettes fiscales chaque année dans ses coffres, si tout se déroule comme prévu.

Un remplacement urgent

L’actuel toit composé d’une toile de fibre de verre et de téflon, qui compte plus de 20 000 déchirures subies au cours de ses nombreuses années de service, doit être remplacé à court terme , selon le gouvernement du Québec. Et lorsqu'on dit à court terme, il est question ici de mois.

On fait face à un important processus de dégradation et de fin de vie utile de la toiture. Le statu quo n’est juste pas possible. Si rien n’est fait, d’ici un an ou deux au mieux il faudra démanteler la toiture, hiverniser le Stade et mener à une fermeture définitive et complète.

Le Stade étant le seul amphithéâtre pouvant accueillir plus de 50 000 personnes au Québec, le gouvernement Legault écarte donc sa destruction qui aurait coûté plus de 2 milliards de dollars, selon les estimations.

L’actuelle toile fixe de 18 600 mètres carrés qui recouvre le Stade a été installée par la firme Birdair en 1998, en remplacement de l’ancienne toile amovible de kevlar installée en 1987 qui a dû être remplacée avant la fin de sa vie utile en raison de trop nombreuses déchirures. La toile de Birdair avait elle aussi subi d’importantes déchirures, notamment en 1999, peu de temps après son installation, lors du Salon de l’auto.

Notre gouvernement souhaite que le Stade olympique redevienne un symbole positif pour la métropole et pour tout le Québec. Remplacer sa toiture, c’est assurer son exploitation à l’année et ainsi créer de nouvelles occasions pour la tenue de salons, de foires, de congrès, d’événements sportifs et de spectacles de grande envergure.

L'enceinte du Stade olympique est fermée depuis la mi-décembre pour permettre les travaux exploratoires en vue du remplacement du toit. La décision a notamment forcé le CF Montréal à déplacer au Stade Saputo son match d'ouverture, en avril.