Alors que la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires se déroule jusqu'au 7 février, une mère de Saguenay, Patsy Noël, a témoigné de l'expérience qu'elle a vécue avec sa fille, atteinte de cette maladie. La fondatrice de l’organisme Anorexie et boulimie Saguenay a aussi connu des troubles alimentaires.

Patsy Noël a raconté s'être questionnée sur l'état de santé de sa fille après avoir remarqué un changement de comportement et d'habitudes alimentaires.

On voit les signes vraiment peu à peu, avant que le jeune nous dise ce qui se passe. Ça va jusqu’à la tenue vestimentaire aussi. On voit que notre enfant commence à être de plus en plus isolé. Parle moins. S’exprime moins. [Il y a ] comme une sorte de morbidité qui s’installe. On sent que notre enfant ne rayonne pas comme d’habitude , a-t-elle raconté en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Patsy Noël croyait être suffisamment outillée pour ne pas que cette situation touche une personne près d’elle. L'anorexie est le trouble de santé mentale associé au plus haut taux de mortalité.

Ce n’est pas écrit dans un livre, étape 1-2-3 . C’est vraiment difficile et il faut vraiment travailler sur nous-mêmes. Notre jeune s’en sort grandi comme humain, mais nous aussi. J’ai appris à gérer ça le plus humainement possible pour ne pas faire un volcan. Il y a des attitudes qu’il ne faut pas prendre pour ne pas enfoncer son jeune. Il faut rester neutre et sensible. C’est le bout le plus difficile , a-t-elle ajouté.

C’est comme un fantôme qui rentre dans ta vie sournoisement, dont tu tombes en amour. C’est une illusion cette maladie-là.

Selon elle, les parents ne doivent pas se sentir honteux et gênés d'utiliser les services disponibles provenant des organismes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme celui qu'elle a fondé, Anorexie et Boulimie Saguenay.

Il y a des façons de s’outiller comme parent pour être plus forts pour aider nos jeunes à se refaire une estime de soi qui est complètement détruite , a exprimé Patsy Noël.

Il ne faut pas tomber, selon Patsy Noël, dans des sentiments de culpabilité qui empêchent les parents d’aller de l’avant.

Le temps joue contre nous. Ça peut aller très très vite. Ce n’est pas le temps de niaiser , insiste-t-elle.

Les raisons pour lesquelles les personnes développent des troubles alimentaires sont nombreuses.

Pour certains, ça part d’une mauvaise relation amoureuse. Ça peut partir d’une mauvaise estime de soi. C’est mesquin, très très mesquin. Plus tu es maigre, plus tu es confortable.

Heureusement, Patsy Noël dénote que les intervenants sont de plus en plus nombreux et formés pour intervenir auprès des jeunes. Elle ajouterait toutefois un volet prévention des troubles alimentaires dans le milieu scolaire.