Des équipes de recherche et de sauvetage veillent sur les sans-abris d’Halifax

Le centre-ville d'Halifax n'est pas l'endroit où l'on s'attend généralement à trouver des équipes de recherche et de sauvetage, mais elles sont devenues un spectacle familier pour les personnes vivant dans les campements de tentes de la ville.

Lors d'événements météorologiques extrêmes, la municipalité régionale d'Halifax fait appel aux bénévoles vêtus d'orange pour parcourir les rues à la recherche de sans-abris et s’assurer de leur bien-être.

Ils peuvent aussi les conduire vers des refuges, si les personnes le veulent.

Paul Service faisait partie de l'équipe de recherche et de sauvetage d'Halifax en fin de semaine lors de la plus grosse tempête de neige à frapper la province depuis deux décennies.

Nous essayons de leur faire prendre conscience de ce qui s'en vient et de leur faire comprendre la réalité ,dit-il.

Nous savons que les gens ne veulent pas toujours partir, ils veulent rester avec leurs biens et nous comprenons cela, alors à ce moment-là, nous essayons de les soutenir du mieux que nous pouvons.

Ouvrir en mode plein écran Paul Service est un des bénévoles de l'association de recherche et de sauvetage d'Halifax. Photo : Radio-Canada / Jeorge Sadi

Un soutien qui peut prendre la forme d'une boisson chaude, d'une nouvelle couverture ou d’une autre visite un peu plus tard.

Lorsque les bénévoles ont fait leur tournée samedi, quelques personnes du campement de Lower Sackville ont opté pour aller au refuge, mais personne à Grand Parade ou au parc Victoria ne voulait y aller, y compris Kathryn Jones Cleroux. Elle vit sous une tente depuis l'été dernier.

Je me sens bien plus à l'aise dans cette tente que l'année dernière dans un appartement que je n'avais pas les moyens de chauffer!

Elle est très reconnaissante de la visite des équipes de recherche et de sauvetage, car elle ne pense pas qu'elle pourrait suivre toutes les règles d'un refuge.

Je suis bruyante et j'aime avoir mon propre espace , avoue-t-elle. Je n'ai jamais vécu seul. J'ai eu quatre enfants et c'est le premier endroit où je vis seul.

Ouvrir en mode plein écran Kathryn Jones Cleroux est assise devant sa tente dans le parc Victoria à Halifax samedi. Elle est sans abri depuis l'été dernier. Photo : Radio-Canada / Jeorge Sadi

Halifax est la seule ville qui compte sur une équipe de recherche et de sauvetage pour effectuer ce genre de visite, mais Paul Service dit que l'idée retient l'attention ailleurs.

Nous savons que d'autres équipes s’intéressent à ce que nous faisons et elles se demandent si elles pourraient aussi soutenir leurs propres communautés locales.

Paul Service explique qu’il y a eu une entente avec la municipalité régionale d'Halifax en 2019, alors qu'il n'y avait pas de campements de tentes dans les parcs. Les sans-abris vivaient plus souvent hors des sentiers battus ,et la ville a fait appel aux services de recherche et de sauvetage en raison de son expertise en matière de recherche en nature.

Ouvrir en mode plein écran Un bénévole en recherche et sauvetage d'Halifax s'entretient avec un résident du campement de tentes du parc Victoria à Halifax. Photo : Radio-Canada / Jeorge Sadi

Désormais, ils passent plus de temps dans les espaces urbains, mais Paul Service assure que l'expertise des équipes s'applique toujours, en particulier dans des conditions météorologiques extrêmes, lorsque le fait d'être à l'extérieur comporte des risques.

Nos équipes sont toutes formées à la sensibilisation à l'hypothermie et aux blessures causées par le froid , dit-il.

En plus de visiter les campements de sans-abri, Halifax fait aussi parfois appel à l'association de recherche et sauvetage pour vérifier les personnes inscrites au registre volontaire des personnes vulnérables.

Paul Service affirme que la fréquence des contrôles de bien-être a augmenté de 50 % par rapport à l'année dernière, en partie à cause de la météo, mais aussi parce que le programme devient plus mature .

Avec les informations de Taryn Grant de CBC