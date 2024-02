Calgary dévoile son projet de nouveau zonage

La Ville de Calgary a entamé la première de six séances d’informations publiques sur son projet de nouveau zonage, qui prévoit de construire des maisons en rangée et des duplex n'importe où en ville.

Selon la Municipalité, il faut modifier les règles actuelles de zonage pour répondre à la crise de la disponibilité et de l'accessibilité des logements.

Samedi, environ 200 personnes se sont rendues à la première session organisée dans le quartier Bowness.

L'hôte de la rencontre, Joachim Mueller, est directeur de l'unité de planification urbaine et régionale de la Ville de Calgary. Il souligne que ces journées portes ouvertes permettent à la Municipalité d'informer les habitants des changements proposés et de leur expliquer les raisons de cette mise en œuvre.

Rationnaliser l'accès au logement

D’après lui, deux questions principales ont été posées par des résidents, à savoir pourquoi l’administration municipale propose-t-elle ce changement? Et quel en sera l'impact sur la communauté ?

La réponse à la première question, dit-il, est un processus de développement rationalisé : Le changement consiste à supprimer un élément du processus qui ajoute du temps et des coûts, et qui crée également de l'incertitude dans le processus. Tous ces éléments augmentent le prix d'une maison.

Le conseil a déclaré qu'il ne voulait plus être le goulot d'étranglement qui empêche les gens d'obtenir les logements qu'ils veulent et dont ils ont besoin.

En ce qui concerne la deuxième question, M. Mueller explique que ces changements visent à élargir les options de logements disponibles pour que les résidents restent dans les communautés qu'ils préfèrent et qui répondent à leurs besoins et à différents niveaux de budget .

Jacqui Esler, une habitante de Mount Pleasant qui travaille à Bowness, a assisté à la séance de samedi. Elle a dit qu'elle est favorable aux changements de zonage parce que Calgary a besoin de logements .

Nous en avons besoin, parce que les gens ont besoin de vivre quelque part, et si nous ne le faisons pas, Calgary sera laissée-pour-compte , soutient-elle.

Elle note que la plupart des objections qu'elle a entendues sont fondées sur la peur de l'inconnu. Je pense que nous devons cesser d'avoir peur du changement.

Jean Woeller, une habitante de Bowness, ne croit pas que ce nouveau zonage soit la solution. Elle soutient les efforts de la Ville d'augmenter la densité et de créer davantage de logements abordables, en particulier dans les vieux quartiers du centre-ville.

Nous avons besoin de densité, cela ne fait aucun doute. Alors, comment pouvons-nous travailler avec la Ville pour obtenir une densité intelligente?

Des inquiétudes sur l'intégrité des quartiers

Dans son quartier, où le parc immobilier est ancien, Jean Woeller estime que la pression du développement immobilier est très forte. Elle craint que certaines des formes de construction qui résulteront des changements de zonage ne soient pas adaptées au quartier existant.

Je pense qu'il serait possible d'agir de manière plus respectueuse et plus sensible si nous examinions certaines des règles relatives à la construction d'immeubles à logements multiples qui respectent les voisins et les quartiers , suggère-t-elle.

Elle affirme par ailleurs qu'elle voit des familles louant des bungalows anciens être déplacées par de nouveaux projets immobiliers, tels que des maisons en rangée à prix élevé. Ce n'est pas abordable, et je me demande en quoi le rezonage général aura un impact sur l'accessibilité.

Pour leur part, certains résidents ont fait part de leurs inquiétudes quant à l'impact de ce changement annoncé sur l'intégrité de leur quartier.

Trois autres séances d'information sont prévues au cours de ce mois.

Le conseil municipal tiendra une audience publique sur la proposition de nouveau zonage le 22 avril.

Avec les informations de Helen Pike