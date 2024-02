Le budget préliminaire de la Ville de Winnipeg sera dévoilé mercredi et le maire, Scott Gillingham, a déjà fait savoir que le budget 2024 comportera peu de nouvelles dépenses. Une récente déclaration du conseiller municipal Evan Duncan au sujet de la bibliothèque du Millénaire soulève cependant des interrogations au sujet de la répartition des fonds.

En entrevue à l’émission Information Radio de CBC, vendredi dernier, le conseiller municipal de Charleswood-Tuxedo, Evan Duncan, a affirmé qu’il aimerait que le centre de services sociaux Community Connections déménage de la bibliothèque Millennium située au centre-ville.

La Ville de Winnipeg n'est pas compétente en matière de services sociaux. Malheureusement, c'est une responsabilité provinciale , affirme-t-il.

Plus qu’une simple bibliothèque

La directrice de l’organisme Fearless R2W, Mary Burton, estime, pour sa part, que la Ville de Winnipeg devrait investir davantage dans ses bibliothèques plutôt que d’en retirer des services.

Nous devons maintenir ces bibliothécaires en place afin qu'ils puissent aider chacun à faire ce qu'il a à faire , affirme-t-elle.

Une bibliothèque n'est pas seulement un endroit où l'on peut emprunter des livres ou utiliser un ordinateur.

Cet avis est partagé par Reuben Garang, directeur général de l’organisme responsable de l'accueil des nouveaux arrivants Immigration Partnership of Winnipeg. Il soutient que certains des principaux utilisateurs des services de bibliothèque sont de nouveaux arrivants qui ont besoin d'accéder à l'information.

Il veut que des efforts soient faits pour que de nouveaux arrivants soient recrutés dans des postes de services municipaux tels que dans les bibliothèques et dans les centres de loisirs. Selon lui, cette idée s’inscrit dans la Politique d’accueil et d’inclusion des nouveaux arrivants (Nouvelle fenêtre) de la Ville de Winnipeg.

C'est ainsi que l'on crée une ville accueillante et inclusive, en veillant à ce que les politiques et les programmes reflètent la population locale que nous avons , Reuben Garang.

Le transport en commun

Le directeur de Functional Transit Winnipeg, Kyle Owens, veut que la Ville de Winnipeg investisse dans un projet de transport en commun à haute fréquence plutôt que dans des projets d'infrastructures routières.

Le mois dernier, Scott Gillingham, a indiqué que la Ville de Winnipeg devra débourser 37 millions de dollars de plus que ce qui avait prévu en 2020 pour soutenir les coûts d'exploitation des transports en commun.

La meilleure façon d'inciter les gens à utiliser Winnipeg Transit, et donc de réduire l'écart, est de s'assurer que les bus circulent fréquemment , affirme Kyle Owens. Il n'est pas soutenable de forcer les habitants de la Ville à s'acheter une voiture ou d'avoir les infrastructures nécessaires pour soutenir ces voitures.

Le président de l'Association manitobaine de construction routière, Chris Lorenc, estime que 2024 est une année de transition qui permettra à la Ville et à la province de travailler côte à côte pour établir un nouveau partenariat économique.

Je pense que l'année 2024 permettra au maire et au premier ministre de notre province de prolonger une bonne relation de travail qui a déjà été établie pour nous guider dans cette discussion , affirme-t-il. Pour développer l'économie, nous avons besoin de plus d'épaules, de plus d'entreprises, de plus d'entités qui paient des impôts, au lieu d'un nombre stagnant de contribuables qui paient pour des coûts de service en constante augmentation et des demandes de service de plus en plus nombreuses.

Chris Lorenc souhaiter qu'un agent du développement économique en chef soit nommé pour examiner chaque dollar dépensé par la Ville en fonction des revenus qu'il est censé générer.

Le budget préliminaire qui sera publié ce mercredi sera le premier du prochain cycle budgétaire quadriennal.

Le conseil municipal examinera le budget préliminaire lors d'une rencontre le 20 mars.

Avec les informations de Cameron MacLean