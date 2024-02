Le Christin, situé au centre-ville de Montréal, permet à l'Accueil Bonneau d'accueillir différents profils de résidents, un modèle de mixité sociale que l'organisme entend bien répéter.

Décrit comme le plus important projet immobilier consacré à la lutte contre l'itinérance jamais construit au Québec , cet immeuble a été inauguré lundi en présence notamment du ministre des Services sociaux Lionel Carmant, de la mairesse Valérie Plante et de Sophie Rousseau-Loiselle, directrice générale de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM).

La SHDM a financé à hauteur de 18 millions de dollars ce projet de 23,5 M$ auquel ont participé les gouvernements provincial et fédéral. Situé tout près du Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM), le Christin compte 114 logements. Pour 80 % d'entre eux, les résidents bénéficient de suppléments au loyer.

La mairesse de Montréal décrit ainsi les locataires du Christin : Il y a des aînés en situation précaire, des couples en situation de vulnérabilité, des jeunes sortants de la DPJ , des étudiants aussi en situation de précarité et des personnes en situation d'itinérance ou à risques d'itinérance .

Pour l'Accueil Bonneau, le Christin permet d'innover à plusieurs égards. Fondé en 1877, le service n'avait jamais jusqu'ici hébergé de femmes (les services de jour de l'organisme, en revanche, sont destinés tout autant aux femmes qu'aux hommes). C'est une première d'avoir des résidentes , explique sa directrice générale, Fiona Crossling, présente lors de l'inauguration.

C'est aussi la première fois qu'on offre un bail, alors que dans tous les autres logements ce sont des contrats de service . Ainsi, bien que 80 % des locataires du Christin aient besoin d'accompagnement psychosocial, ces derniers sont beaucoup plus autonomes et [sont] prêts pour autre chose , dit Mme Crossling.

Les services dont ils bénéficient ne vont pas prendre fin dans 12, ou 24 ou 36 mois. Ils ont un chez-soi qu'ils vont garder, dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran La cuisine de l'un des logements offerts en majorité à des personnes en situation de vulnérabilité. Photo : Radio-Canada

La vie normale, c'est la mixité

Le cinquième des locataires du Christin sont des gens qui n'ont pas besoin d'accompagnement. Le fait qu'ils cohabitent avec des personnes vulnérables fait de ce projet un modèle, se réjouit Mme Crossling. La vie normale, c'est la mixité , fait-elle remarquer.

Pour évaluer jusqu'à quel point pareille expérience favorise la réinsertion de personnes ayant vécu de l'itinérance, l'Accueil Bonneau réalisera un projet de recherche mené par Eric Latimer, professeur titulaire au Département de psychiatrie de l'Université McGill.

Le Christin est une construction neuve érigée sur un site qui abritait un bâtiment trop délabré pour être rénové, affirme Sophie Rousseau-Loiselle, directrice générale de la SHDM .

Comme il y avait des enjeux d'itinérance dans le secteur, ça allait de soi de travailler avec l'Accueil Bonneau pour répondre aux besoins.

Société paramunicipale à but non lucratif, la SHDM a un parc d'environ 5000 unités résidentielles et un certain nombre d'entre elles est destiné à une clientèle vulnérable, des familles ou des personnes de 55 ans et plus, par exemple. On joue sur tout le continuum de l'abordabilité , explique Mme Rousseau-Loiselle. On a même treize maisons de chambres.

Depuis 2018, la Ville de Montréal a développé 36 projets semblables à celui du Christin, créant au total 802 logements pour personnes itinérantes ou à risque de vivre de l'itinérance. La collaboration des trois paliers de gouvernement va permettre à quinze autres projets de voir le jour, ajoutant 400 logements à cette offre, selon la mairesse Plante.

L'augmentation de logements supervisés va permettre de déboucher le bouchon qu'on voit actuellement dans nos refuges et dans le logement de transition, par exemple à l'Hôtel-Dieu , a déclaré le ministre Lionel Carmant.