La Ville d’Ottawa veut limiter les moteurs qui tournent au ralenti

Les règles relatives aux véhicules immobilisés dont le moteur fonctionne pourraient devenir plus strictes dans la capitale.

La Ville d'Ottawa envisage de modifier son règlement sur la marche au ralenti des véhicules à moteur afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le règlement municipal interdit depuis 2007 de laisser marcher au ralenti le moteur d’un véhicule pendant plus de trois minutes par période de 60 minutes.

Ce règlement est en vigueur lorsque la température se situe entre 5°C et 27° C. Lorsqu'il fait plus chaud ou plus froid, les conducteurs peuvent laisser tourner le moteur au ralenti aussi longtemps qu'ils le souhaitent.

Des exemptions sont également prévues pour les véhicules d'urgence, les autobus d'OC Transpo et d'autres véhicules de la ville qui fournissent des services municipaux.

En juillet 2022, le conseil municipal a demandé au personnel de réexaminer le règlement, y compris les exemptions, les amendes et l'application.

Il était temps de le dépoussiérer , explique la responsable de l'élaboration des politiques publiques de la Ville, Valérie Bietlot.

Ouvrir en mode plein écran La gestionnaire de l’élaboration des politiques publiques à la Ville d’Ottawa, Valérie Bietlot Photo : Radio-Canada / Elyse Skura

Nous devons nous assurer que les dispositions du règlement fonctionnent toujours bien et qu'elles répondent aux objectifs du conseil municipal en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'amélioration de la qualité de l'air à Ottawa.

Un sondage est actuellement en ligne jusqu'à la mi-mars, afin d'obtenir des commentaires sur les raisons pour lesquelles les résidents laissent tourner le moteur au ralenti, sur les endroits où ils voient d'autres véhicules tourner au ralenti et sur l'impact que cela a sur eux.

La Ville souhaite également recevoir des commentaires sur les changements proposés, qui pourraient également inclure une réduction de la période permise de marche au ralenti.

Nous posons plusieurs questions sur les changements potentiels de politique, en particulier sur la possibilité de réduire la durée de trois minutes à une minute , ajoute Matthew Suatac, spécialiste de la révision des règlements de la Ville.

Et nous voulons entendre le public sur l'impact que cela pourrait avoir sur lui.

Un groupe écologiste d'Ottawa est favorable à la révision.

Je pense que c'est excellent , estime Angela Keller-Herzog, directrice générale des Associations communautaires pour un environnement durable (CAFES).

Elle préférerait que le règlement aille plus loin : que les conducteurs n'aient droit qu'à une minute de marche au ralenti et que la limite de température soit abaissée.

Ouvrir en mode plein écran Angela Keller-Herzog, directrice générale des Associations communautaires pour un environnement durable Ottawa Photo : Radio-Canada / Elyse Skura

De petits changements peuvent faire une grande différence, selon des experts

Les employés de la Ville ont fait des recherches pour comparer Ottawa à d'autres villes. Ils ont constaté que les règlements sur la marche au ralenti varient considérablement en Ontario et dans le reste du pays, y compris en ce qui concerne les amendes.

À Ottawa, l'amende actuelle est de 500 $, alors que de l'autre côté de la rivière, à Gatineau, vous ne paierez que 50 $ pour une infraction.

D'autres juridictions, comme Toronto et Burlington, ont déjà réduit le temps de marche au ralenti autorisé à une minute, ce que recommande Ressources naturelles Canada.

Si deux ou trois minutes de marche au ralenti peuvent sembler anodines, elles contribuent de manière significative à la pollution par les gaz à effet de serre, selon Robert McLeman, professeur d'études environnementales à l'Université Wilfrid Laurier.

Des recherches menées par le gouvernement fédéral ont montré que si tous les automobilistes qui laissent tourner leur moteur au ralenti réduisaient ce temps de trois minutes par jour, cela équivaudrait à retirer 320 000 véhicules de la circulation.

Une fois la consultation publique terminée, à la mi-mars, le personnel analysera les informations recueillies et publiera un rapport en ligne. Les recommandations devraient être remises aux membres du conseil municipal à l'automne.