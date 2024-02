Comparution pour agression sexuelle de 5 ex-membres d’Équipe Canada junior

L'affaire hautement médiatisée d'agression sexuelle portée contre cinq anciens membres de l'équipe mondiale de hockey junior du Canada doit être entendue à compter de lundi devant un tribunal de London, en Ontario.

Dillon Dube, Cal Foote, Alex Formenton, Carter Hart et Michael McLeod ont été accusés d'agression sexuelle à la fin du mois dernier.

Un document judiciaire montre que Michael McLeod fait face à une accusation supplémentaire d'agression sexuelle pour participation à l'infraction .

Les avocats des cinq membres de l'édition 2018 d'Équipe Canada junior ont déclaré que leurs clients se défendraient contre ces allégations.

Les accusations concernent un incident présumé survenu dans un hôtel de London, en Ontario, en juin 2018. L'enquête policière a été initialement clôturée sans inculpation quelques mois après les événements présumés, mais les enquêteurs l'ont rouverte en 2022.

L'affaire devrait être portée devant les tribunaux pour la première fois lundi, quelques heures avant que la police de London ne fasse le point sur son enquête.

Hockey Canada et la Ligue nationale de hockey (LNH), où jouent désormais quatre des cinq accusés, ont également lancé leurs propres enquêtes.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a déclaré la semaine dernière que la ligue attendrait la conclusion de l'affaire pénale avant de commenter. Hockey Canada n'a pas publié de déclaration officielle sur les accusations.

4 joueurs de la LNH et un ex-hockeyeur de la ligue

Dillon Dube joue pour les Flames de Calgary, Carter Hart est gardien de but pour les Flyers de Philadelphie alors que Michael McLeod et Cal Foote évoluent pour les Devils du New Jersey.

Alex Formenton a déjà joué pour les Sénateurs d'Ottawa avant de se joindre à une équipe en Suisse. Tous ont été autorisés à partir en congé pour une durée indéterminée.

Des cas comme ceux-ci font partie d'un plus large phénomène sur la culture sportive et la masculinité, selon Michael Kehler, professeur-chercheur à l'Université de Calgary. La culture sportive fait traditionnellement l'éloge d'un certain type de masculinité axé sur la domination, le contrôle et la violence.

Selon le professeur Kehler, les associations sportives doivent changer le message et le faire d'une manière mettant aussi l'accent sur la plus grande transparence. À son avis, cette cause n'est qu'un élément de la longue histoire des rapports entre la culture sportive et la masculinité et traditionnellement, les hommes et les garçons ont eu peu de comptes à rendre sur leur conduite dans ce milieu.