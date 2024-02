Des travailleurs de réduction des méfaits à Ottawa affirment que la xylazine, un puissant tranquillisant pour animaux détecté dans plusieurs drogues illicites, expose les consommateurs à de graves dommages.

Le Centre de santé communautaire du centre-ville et le Centre de santé communautaire Côte-de-Sable ont dit avoir découvert le puissant sédatif vétérinaire, surnommé la drogue du zombie , en circulation au cours des dernières années.

Généralement utilisée pour endormir les chevaux et les bovins, la xylazine peut avoir des effets dangereux chez les humains, notamment des évanouissements prolongés, selon Santé publique Ottawa.

Ouvrir en mode plein écran Cet appareil permet d'analyser les composants des échantillons de drogues afin que les travailleurs de la réduction des méfaits puissent avertir les gens des ingrédients inattendus. Photo : Radio-Canada / Guy Quenneville

En tant que dépresseur du système nerveux central, il supprime dangereusement les signes vitaux comme la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Sa consommation chez les humains n’est pas approuvée au Canada et ses effets à long terme sur la santé humaine sont inconnus.

Mélangé avec du fentanyl, le sédatif peut provoquer des dommages pouvant conduire jusqu’à l’amputation. Son émergence dans les communautés partout au Canada est également inquiétante, d’autant plus que la naloxone, qui inverse les effets des surdoses d'opioïdes, n’a aucun effet sur la drogue du zombie .

Six échantillons de fentanyl soumis volontairement pour analyse au Centre de santé communautaire du centre-ville depuis le début de l’année se sont révélés positifs à la xylazine. Le Centre de santé communautaire Côte-de-Sable a trouvé le tranquillisant pour la première fois dans des échantillons de fentanyl apportés au centre par les utilisateurs la semaine dernière.

C’est plutôt nouveau pour nous , a déclaré Derrick St John, un infirmier qui supervise le site de consommation supervisée de la Côte-de-Sable et d’autres services de réduction des méfaits.

Ouvrir en mode plein écran Derrick St John travaille pour le Centre de santé communautaire du centre-ville. Photo : Radio-Canada / Guy Quenneville

Surdoses atypiques

Membre du groupe communautaire Overdose Prevention Ottawa, Leah Podobnik a mentionné que la xylazine circule à Ottawa depuis deux ans, même si elle n’a été détectée que récemment dans les cliniques.

Nous avons vu des surdoses atypiques où nous ne pouvons pas réanimer la personne avec uniquement de la naloxone , explique Leah Podobnik, qui avait auparavant travaillé six ans dans des sites de consommation supervisée.

L’utilisation d’appareils de dépistage de drogues récemment acquis dans les cliniques d’Ottawa a aidé à la fois les consommateurs de drogues et les travailleurs de la réduction des méfaits à mieux naviguer dans un contexte où, comme l’a dit Derrick St John, les utilisateurs s’exposent involontairement à un cocktail d'opioïdes et de stimulants sans aucun contrôle de qualité .

Ouvrir en mode plein écran Le Centre de santé communautaire Côte-de-Sable est situé sur la rue Nelson, juste au nord de la rue Rideau. Photo : Radio-Canada / Guy Quenneville

Les deux centres de santé communautaire testent désormais régulièrement des médicaments qui détectent des composants inattendus, comme la xylazine.

M. St John a fait une démonstration de la machine d’analyse de Côte-de-Sable vendredi après-midi, lorsque le centre de santé a reçu trois échantillons de fentanyl à analyser.

Portant des gants, il a pris un morceau de fentanyl vert cristallin dans un sac, l’a placé sur un lecteur de puce de la taille d’une boîte d’allumettes et a inséré la puce dans une tour d’ordinateur noire équipée d’un numériseur laser.

Les résultats, affichés sur un ordinateur portable environ cinq minutes plus tard, ont confirmé la présence de xylazine.

Le principal intéressé a rappelé que les consommateurs peuvent tester les drogues pour diverses raisons et que d’autres médicaments seront bientôt ajoutés à la base de données. Il est possible de faire tester sa drogue au centre, 7 jours sur 7, entre 8 h et 20 h.

Médicaments restitués après test

Après la réception des résultats, certaines personnes font le choix de renoncer à leur drogue, mais elles peuvent aussi la conserver.

Ceux qui la gardent sont encouragés à se munir d’une dose de naloxone. Pensez à la réduction des méfaits comme une ceinture de sécurité. Cela ne veut pas dire que vous n’aurez pas d’accident, mais les conséquences ne seront pas aussi graves , a-t-il donné en exemple.

Le PDG du Centre de santé communautaire du centre-ville, Rob Boyd, a expliqué que sa clinique espère avoir amélioré le contrôle de qualité maintenant qu’elle obtient de meilleures données.

Avec les informations de Guy Quenneville et de Nick Persaud, de CBC News