Dès l'hiver prochain, tous les Néo-Écossais pourraient avoir plus de choix quant au montant qu’ils paient pour leur électricité.

Nova Scotia Power a mis de l’avant deux nouveaux plans tarifaires variables qui sont à l'essai par certains consommateurs depuis les trois dernières années.

Dans le premier, les consommateurs participants ont des taux variables entre novembre et mars durant les jours de semaine. Nova Scotia Power demande près de 32 cents du kilowattheure entre 7 h et 11 h et entre 7 h et 21 heures. Le reste du temps, le tarif est au taux habituel de 16 cents. Dans ce projet, c’est entre mars et novembre que le consommateur peut faire des économies, car le tarif passe à 11 cents le kilowattheure.

Publicité

Le deuxième plan vise à réduire la pression sur le réseau électrique lors des événements de pointe critique où la consommation d'énergie est très élevée et les conditions météorologiques potentiellement difficiles.

Dans le cadre de ce deuxième projet pilote, Nova Scotia Power peut annoncer jusqu'à 18 événements de pointe critiques de quatre heures chacun. Durant ces périodes, l'électricité peut couter 10 fois plus que d'habitude pour les participants au plan.

Par contre, le tarif d’électricité habituel en dehors de ces événements est inférieur au tarif standard actuel. Les clients reçoivent une notification avant 16 heures la veille du pic critique par courriel ou message texte.

Ouvrir en mode plein écran Le siège social de l'entreprise Nova Scotia Power à Halifax en Nouvelle-Écosse, le 7 mars 2022. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Les clients qui s'inscrivent à ces programmes modifient en fait leur comportement , indique Jamie Chipp, un des directeurs de Nova Scotia Power.

Publicité

Il explique que les personnes inscrites au projet pilote de tarifs variables en fonction de l'heure d'utilisation ont économisé en moyenne 93 $ par an, tandis que celles inscrites au deuxième plan ont économisé en moyenne 376 $.

Un récent rapport de l'organisation à but non lucratif EfficiencyOne estime que 43 % des ménages de la Nouvelle-Écosse souffrent de pauvreté énergétique, c'est-à-dire que les gens ont du mal à payer leurs factures d'énergie tout en maintenant un niveau de vie de base.

Et les plans tarifaires variables dans le temps ne sont pas la solution à la pauvreté énergétique , explique Karen Palmer, une chercheuse basée aux États-Unis qui étudie la réglementation de l'électricité depuis plus de trente ans. Par contre, elle indique qu’il est prouvé que, parallèlement aux changements de comportement des clients, ces plans peuvent aider les gens à économiser de l’argent.

Ouvrir en mode plein écran Les programmes de tarif variable peuvent permettre d'économiser. Photo : Radio-Canada

Par exemple, des thermostats et minuteries programmables ou intelligents pour les chauffe-eau électriques peuvent être utilisés pour profiter des périodes de tarifs réduits.

Un rapport soumis par la Commission des services publics et d'examen de la Nouvelle-Écosse en juillet indiquait que si le programme de tarif variable selon l'heure d'utilisation était appliqué à tous les clients, la majorité verrait une diminution de leur facture d'électricité.

Les plans à durée variable gagnent en popularité, affirme Karen Palmer, en partie à cause du recours croissant à des sources d'énergie telles que l'énergie éolienne et solaire, dont la disponibilité peut varier.

Une façon d'encourager les gens à prendre la décision de consommer de l'énergie lorsque les énergies renouvelables sont abondantes est de les rendre plus sensibles à ces prix , dit-elle. Lorsque les énergies renouvelables sont abondantes, les prix de gros ont tendance à être bas.

Les services publics de l’Ontario et du Québec ont mis en œuvre des structures tarifaires similaires. En Nouvelle-Écosse, près de 3000 clients résidentiels participent à l’un des deux projets pilotes. Les discussions doivent commencer sous peu pour rendre ces programmes permanents.

Avec les informations d'Andrew Lam de CBC