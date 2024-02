La tempête de neige qui touche les Maritimes n’a pas dit son dernier mot

L’importante tempête de neige qui s’abat sur les Maritimes depuis vendredi n’a pas dit son dernier mot. Lundi, de nombreuses écoles, institutions postsecondaires, services gouvernementaux et commerces sont fermés.

Au Cap-Breton, le total de neige reçu pourrait atteindre 150 cm d’ici la fin de la journée. La Municipalité régionale du Cap-Breton a décrété l’état d’urgence pour sept jours, bien que les autorités souhaitent qu’il puisse être levé plus tôt. Cela signifie que tous les services non essentiels doivent rester fermés jusqu’à ce que les conditions soient plus sûres.

La maison est l’endroit le plus sécuritaire où vous pouvez être , a expliqué la mairesse Amanda McDougall.

Les services perturbés en N.-É.

La plupart des écoles situées dans le centre et l’est de la Nouvelle-Écosse sont fermées pour la journée. Du côté du Conseil scolaire acadien provincial, toutes les classes sont annulées dans la région métropolitaine d’Halifax et les écoles de la région nord sont fermées.

Ouvrir en mode plein écran À Sydney, 41 cm de neige sont tombés entre samedi et dimanche. Certaines régions du Cap-Breton pourraient connaître des accumulations de près de 150 cm d'ici lundi. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

À Halifax, le transport en commun a été suspendu pour la nuit et la municipalité demande aux utilisateurs de s’informer quant aux décisions qui seront prises en matinée pour la reprise des trajets. La tempête devrait se calmer en avant-midi, mais une dizaine de centimètres sont encore attendus, compliquant les déplacements.

Erika Fleck, directrice de la gestion des urgences de la municipalité, a expliqué dimanche que la présence inutile de véhicules sur la route complique les efforts de déneigement.

Il y a beaucoup d'obstacles avec les voitures sur la route, les chasse-neige ne peuvent pas descendre les routes, les gens qui conduisent sans pneus d'hiver les regardent glisser et provoquent des accidents , a-t-elle indiqué.

On signale environ 7000 foyers paralysés par des pannes de courant dans la province lundi matin.

À l’aéroport international Stanfield, de nombreux vols sont annulés ou retardés lundi matin.

Plusieurs écoles fermées au Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, les écoles du District scolaire francophone Sud sont majoritairement fermées. Seules celles situées dans les communautés suivantes sont ouvertes : Baie-Sainte-Anne, Fredericton, Miramichi, Oromocto, Quispamsis, Rogersville et Saint-Jean.

Pour le District scolaire francophone Nord-est, seules les écoles de la Péninsule acadienne sont fermées, mais les bureaux et lieux de travail sont ouverts.

Ouvrir en mode plein écran À Moncton, la neige a commencé à tomber dimanche après-midi et elle continue lundi matin. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

L’Université de Moncton annonce la fermeture de son campus dans cette ville au moins jusqu’à midi. Elle demande aux étudiants de vérifier si leurs cours sont offerts en ligne. Le campus de Shippagan est aussi fermé pour l'avant-midi.

Toutes les écoles du District scolaire anglophone Est sont fermées. Celles du District scolaire anglophone Nord sont fermées sauf dans les régions de Miramichi, Bathurst, Dalhousie et Campbellton.

Le pont de la Confédération, qui relie le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard, est fermé lundi matin en raison des vents forts.

Élection partielle remise à l'Î.-P.-É.

Élections l’Île-du-Prince-Édouard annonce qu'elle reporte à mardi l'élection partielle prévue lundi dans la circonscription de Borden-Kinkora.

De plus, les classes sont annulées dans toutes les écoles de la Commission scolaire de langue française.

Les traversiers de la société Marine Atlantique restent à leurs quais respectifs lundi. Les départs prévus en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve avant midi et après 23 h sont annulés.

À Terre-Neuve, les deux écoles francophones de la péninsule de Port au Port sont fermées pour la matinée.

Avec des informations de CBC et de Kheira Morellon