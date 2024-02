Le Festiglace de Winnipeg a eu lieu malgré la chaleur

Malgré le temps doux, le club d’escalade de Saint-Boniface a convié dimanche les amateurs d'escalade de glace au Festiglace.

Chaque année, l’événement permet aux grimpeurs expérimentés, comme aux débutants, de pratiquer ou de s’initier à l’escalade de glace

L’arrivée des températures douces au cours des derniers jours a fait planer l’incertitude sur la tenue du Festiglace à la fois chez les amateurs et les organisateurs.

Cette année, c'était pas mal difficile à faire la décision que si on va grimper ou s'ils vont pas avoir la chance de grimper, mais ce matin on a dit on va grimper , explique Charles Roy, le président du club d'escalade de saint Boniface.

Grimper lors le temps n'est pas trop froid s'accompagne d'un plaisir chez les amateurs de l'escalade de glace.

M. Roy reconnaît toutefois que la température chaude n’est pas nécessairement un obstacle à la pratique de l’escalade.

Quand c'est doux comme ceci, c'est fantastique à grimper. Comme vraiment fantastique, c'est plus facile à grimper. Quand c'est froid, c'est bien plus difficile à glacer, plus fort, plus dur. Alors faut travailler bien plus fort pour grimper.

Depuis 1996, la tour de 20 mètres fait partie du paysage de Saint-Boniface pendant la période hivernale.

Pour de nombreux grimpeurs, le Festiglace est une occasion de profiter de la tour et de pratiquer le sport avec d’autres passionnés.

Ça nous donne la chance d'améliorer sa technique ou d'apprendre et de s'initier à ce genre d'activité pour ensuite aller faire de l'escalade soit dans les Rocheuses ou peut être à Thunder Bay , souligne André Mahé, membre du club d’escalade de Saint-Boniface.

La tour est ouverte tous les samedis et divers ateliers y sont proposés pour les curieux.

Avec les informations de Natalia Weichsel