La première femme pilote d’Air Canada évoque son parcours parsemé d’embûches

Judy Cameron se souvient encore du télégramme qui marquait sa première offre de piloter des avions pour un grand transporteur commercial. La compagnie aérienne Pacific Western lui adressait des « félicitations » et la convoquait au comité d'entrevue. « Lorsque je suis entrée dans la pièce, tout le monde était désemparé », se rappelle Judy Cameron.

Il s'est avéré qu'ils voulaient m'embaucher, mais que quelqu'un de plus haut placé avait mis son veto lorsqu'il s'est rendu compte que j'étais une femme.

Ouvrir en mode plein écran Judy Cameron est devenue la première femme pilote recrutée par un grand transporteur canadien en 1978. Photo : Fournie par Judy Cameron

Quelque 45 ans plus tard, Mme Cameron, qui a été la première femme pilote d'Air Canada, compte à son actif 23 000 heures de vol, une bourse d'études à son nom et un titre de membre de l'Ordre du Canada.

Elle est une légende , affirme Steve Rundle, commandant de bord d'Air Canada. Lorsqu'on lui a demandé s'il connaissait Mme Cameron, il a répondu : C'est comme demander à un joueur de hockey s'il connaît Wayne Gretzky .

En janvier, près de 8 % des pilotes d'Air Canada étaient des femmes, ce qui est supérieur à la moyenne de 4,9 % observée aux États-Unis en 2022, selon un rapport du Centre de l'aviation (CAPA).

Ce chiffre est également beaucoup plus élevé qu'il y a quelques décennies, lorsque le personnel navigant féminin se distinguait de manière flagrante.

Un jour, je suis entrée dans la salle à manger et il y avait 2000 personnes , raconte Mme Cameron en évoquant son premier mois au sein de la compagnie aérienne en 1978. Tout le monde s'est arrêté de parler et m'a regardée fixement.

Le coup d'envoi de sa carrière

Judy Cameron a développé très tôt un goût pour l'adrénaline, en achetant une moto et en se rendant presque tous les jours à l'Université de la Colombie-Britannique à bord de sa Honda, même sous la pluie .

Après sa première année d'études en arts, en 1973, elle trouve un emploi d'été consistant à mener des entrevues auprès de pilotes de petits aéroports. Le premier jour, l'un d'eux l'invite à monter à bord d'un appareil.

Il a fait beaucoup de manœuvres de voltige qui n'auraient pas dû être montrées , raconte-t-elle. Mais après avoir fini de crier, j'ai décidé que j'aimais vraiment ça.

Ouvrir en mode plein écran La capitaine Judy Cameron raconte que sa première offre d'emploi dans une compagnie aérienne a été rejetée lorsque les décideurs ont appris qu'elle était une femme. Photo : Fournie par Judy Cameron

Judy Cameron abandonne alors ses études à l' UBC et s'inscrit à un programme d'aviation de deux ans au collège Selkirk.

C'était difficile de suivre ma formation et de me retrouver dans une classe remplie de garçons. J'étais toujours un peu à part. [...] J'étais tellement isolée.

Élevée à Vancouver par une mère célibataire, Judy Cameron a grandi dans un appartement d'une pièce. La télévision et les voitures étaient des luxes que la famille ne pouvait pas s'offrir. Le plus beau, c'est que ma mère m'a toujours encouragée à faire ce que je voulais. Elle ne m'a jamais retenue.

Lorsque Judy Cameron a fait voler son premier passager, dans un avion d'entraînement monomoteur Cessna 150 à deux places, c'était sa mère qui était assise à côté d'elle.

Pilote professionnelle

Après avoir obtenu son diplôme, Judy Cameron a trouvé un emploi de pilote en 1975 dans une entreprise de pâtes et papiers, mais le conseil d'administration ne l'a pas autorisée à voler. Elle aide alors à la répartition et à la gestion du bureau, réussissant parfois à effectuer un vol lorsqu'une filiale exploite l'avion.

Après avoir occupé un poste d'agente de service aux passagers chez Airwest Airlines, en Colombie-Britannique – avec de rares passages dans le cockpit – Judy Cameron est finalement embauchée par un petit service régional à Slave Lake, en Alberta, où elle pilote un avion de ligne Douglas DC-3.

Quatre mois plus tard, la compagnie fait faillite et les dirigeants du transporteur qui a repris ses routes n'étaient pas ravis de sa présence, soutient-elle. La compagnie l'affecte à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest, avant de la licencier. Plus tard, elle est réembauchée en tant que répartitrice et autorisée à voler de temps en temps.

En 1978, Air Canada examine sa candidature et lui propose un emploi.

La semaine précédant mon entrée en fonction, le vice-président des opérations m'a téléphoné pour me signaler très sérieusement que si je tombais enceinte, je ne serais pas autorisée à prendre l'avion , se souvient-elle. Je n'étais pas mariée à l'époque et je n'avais aucun projet familial.

Aujourd'hui, 410 femmes sont pilotes pour Air Canada, sur un total de 5230 pilotes.

Judy a toujours été une mentore pour les femmes pilotes , estime Elaine Bradbury, qui l'a rencontrée pour la première fois au collège Seneca en 1981 et qui a volé à ses côtés sur un Airbus A320 et un Boeing 777.

C'était simplement agréable de parler à une autre femme qui avait réussi , dit Mme Bradbury. Cela nous a donné de l'espoir et nous a encouragées. Elle nous a toujours dit de continuer à avancer, que tout était à notre portée si nous le voulions.

Passer le flambeau

Depuis sa retraite en 2015, Judy Cameron a à peine ralenti. Cette résidente d'Oakville, en Ontario, a suivi un cours de voltige aérienne – loopings, tonneaux et huit cubains – en Floride.

Et elle participe activement au programme de bourses d'études d'Air Canada qui porte son nom. Lancé en 2019, le fonds a permis l'an dernier de soutenir 13 jeunes femmes qui suivent une formation de pilote ou de technicienne en maintenance aéronautique, en leur accordant 5000 dollars chacune.

L'obtention de toutes les licences au Canada coûte aujourd'hui 100 000 dollars , confirme Murray Strom, vice-président des opérations aériennes d'Air Canada. Ce n'est généralement pas une profession qui attire le vaste éventail de Canadiens que nous pourrions avoir, elle ne représente pas notre communauté , ajoute-t-il. Les bourses visent à compenser ce déséquilibre.

Ouvrir en mode plein écran La capitaine Judy Cameron vit aujourd'hui à Oakville, en Ontario, et continue d'encourager les femmes à se lancer en aviation. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

L'année dernière, 12 % des nouvelles licences de pilote délivrées au Canada l'ont été à des femmes, selon l'Institute for Women of Aviation Worldwide.

Mme Cameron est également membre du conseil d'administration de la fondation Northern Lights Aero, qui offre des services de mentorat et fait rayonner les réalisations des femmes dans le domaine de l'aviation.

Jusqu'à ce que nous commencions à le faire, il n'y avait pas de reconnaissance dans la communauté de l'aviation , rappelle Anna Pangrazzi, qui a fondé l'organisation en 2009 et dirige Apex Airplane Sales à l'aéroport de Buttonville, au nord de Toronto. Judy est en quelque sorte une pionnière.

