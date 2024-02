Six matchs du Mondial 2026 à Toronto : les fous de foot emballés

Les amateurs de soccer de Toronto sont en extase. Non seulement la Ville Reine sera-t-elle l’hôte de cinq matchs de la phase de groupe de la Coupe du monde de soccer de 2026, elle aura aussi l’honneur d’accueillir un match de la phase éliminatoire.

C’est gigantesque! s’est exclamé Aizaz Sheikh, un Torontois supporteur de Liverpool FC, un club de la Premier League anglaise.

Le Torontois Drake, vedette internationale du hip-hop, a participé à l’annonce, dimanche. Il a invité le monde entier à assister aux matchs et à visiter la ville. À Toronto, en particulier, il y a tellement d'expériences culturelles différentes , a-t-il déclaré.

De son côté, Mauro Biello, l’entraîneur-chef par intérim de la sélection canadienne, se dit heureux pour Toronto et pour le pays en entier.

Une promo pour Toronto

Dans une entrevue préenregistrée avec le président de la FIFA , Gianni Infantino, et diffusée lors de l’émission de dévoilement du calendrier, Drake a tenu à présenter Toronto au monde entier.

Ouvrir en mode plein écran Drake en compagnie du président de la FIFA, Gianni Infantino. Photo : capture d'écran de l'émission de présentation de la FIFA

Je ne veux pas en faire une promotion canadienne, mais... S'il vous plaît, n'hésitez pas à visiter le Canada, nous sommes les gens les plus gentils! Bien sûr, vous êtes les bienvenus, à bras ouverts , a-t-il déclaré.

[La Coupe du monde] va remplir les rues de tant d'énergie!

Des amateurs ravis

M. Sheikh est le directeur du marketing et des communications de Official Liverpool Supporters Club Toronto, un cercle d’admirateurs de Liverpool FC. Rencontré au pub Elephant & Castle au centre-ville de Toronto, celui-ci se décrit comme un superfan du sport.

Je me suis rendu en Russie et au Qatar [pour les deux dernières Coupes du monde], et le fait que ça se déroule ici, c’est gigantesque! Il affirme avoir l’intention d’assister aux matchs qui auront lieu à Toronto, mais aussi ailleurs dans le nord-est du continent.

Ouvrir en mode plein écran Aizaz Sheikh affirme avoir l'intention de se rendre dans plus d'une ville afin d'assister à des matchs de la Coupe du monde 2026. Photo : Radio-Canada

Pour lui, la Coupe du monde est l’occasion de faire du soccer un des plus grands sports au pays .

2026 peut être notre moment, un moment charnière, un [tremplin pour le soccer canadien].

Jake Lota, rencontré au même pub, est le président du cercle d’admirateurs. Il est, lui aussi, très heureux que Toronto présente autant de matchs. De voir ces équipes jouer dans notre ville, ça sera fantastique, c’est le moins qu’on puisse dire.

Ouvrir en mode plein écran Jake Lota se dit heureux que Toronto accueillera un si haut niveau de compétition. Photo : Radio-Canada

[Le soccer peut] créer des liens entre de nombreuses communautés.

Une réelle idée de la passion

Vous savez, accueillir un tel nombre de matchs est vraiment spécial. Et vous savez que beaucoup de gens viendront ici, dans la ville, à Toronto et même à Vancouver. Vous savez, ils seront dans nos rues et nos restaurants, dans les stades, et vous aurez une réelle idée de la passion que ce jeu est capable de susciter. Et je pense que c'est très spécial quand on voit un tournoi de cette ampleur venir ici, on se rend compte de l'importance du football.

Ouvrir en mode plein écran L'entraîneur-chef par intérim de la sélection canadienne, Mauro Biello, se dit ravi de l'annonce. Photo : Radio-Canada

Ça va changer le sport dans le pays.

Dans un communiqué, la mairesse de Toronto, Olivia Chow, s’est elle aussi dit très heureuse de l’annonce de dimanche. En tant que mairesse de Toronto, je suis ravie que notre ville ait été choisie pour accueillir six matches de la Coupe du monde de la FIFA 26. Toronto accueillera le monde entier à bras ouverts pour lui faire découvrir la riche diversité et le dynamisme de notre ville multiculturelle.

Avec les informations de CBC et de Sarah Tomlinson