Le Sénat américain dévoile un accord sur l’immigration et sur l’aide à l’Ukraine

Le Sénat américain a trouvé dimanche un accord entre démocrates et républicains pour débloquer de nouveaux fonds d'aide à l'Ukraine et pour durcir la politique migratoire des États-Unis.

L'adoption de ce texte est toutefois loin d'être garantie, les républicains à la Chambre des représentants étant de plus en plus nombreux à s'opposer à l'envoi de nouveaux fonds à Kiev pour faire face à l'invasion de la Russie.

Estimé à 118 milliards de dollars, cet accord permettrait également aux États-Unis de restreindre considérablement les passages de migrants illégaux à la frontière du sud.

Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré qu'il prendrait des mesures pour organiser un vote initial sur le projet de loi mercredi.

Les priorités énoncées dans cet accord sont trop importantes pour qu'on les ignore et qu'on laisse la politique bloquer le chemin. Les États-Unis et nos alliés font face à de nombreux défis complexes, parfois même coordonnés par des adversaires qui cherchent à perturber la démocratie et à élargir leur influence autoritaire dans le monde , a indiqué Chuck Schumer.

Ce texte est le fruit de plusieurs mois de négociations bipartisanes avec un trio de sénateurs : le sénateur démocrate du Connecticut Chris Murphy , la sénatrice indépendante de l'Arizona Kyrsten Sinema et le sénateur de l'Oklahoma James Lankford, un des républicains les plus conservateurs du Sénat.

Cette loi permettrait de contrôler davantage la frontière sud des États-Unis, notamment en exigeant du ministère de la Sécurité intérieure qu'il ferme la frontière s'il y a plus de 5000 tentatives de passage de la frontière par jour pendant sept jours.

Parmi les financements prévus : 60,06 milliards de dollars américains en soutien à l'Ukraine

20,23 milliards de dollars américains pour sécuriser les frontières

14,1 milliards de dollars américains en aide à Israël

4,83 milliards de dollars américains pour aider les partenaires américains dans la région indo-pacifique

2,44 milliards de dollars pour le Commandement central américain et pour le conflit en mer Rouge

2,33 milliards de dollars en aide aux réfugiés ukrainiens

L'ancien président Donald Trump et le président de la Chambre des représentants Mike Johnson ont attaqué l'accord sur la frontière, le jugeant trop faible. Leur opposition menace de faire dérailler cette loi.

Si le Congrès n'est pas en mesure d'adopter l'accord, les législateurs devront décider s'il convient d'essayer d'adopter l'aide à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan séparément des mesures relatives aux frontières et à l'immigration.

Le président américain Joe Biden a indiqué dimanche qu'il soutient fermement cet accord.

Nous sommes parvenus à un accord bipartisan sur la sécurité nationale qui inclut les réformes migratoires les plus strictes et les plus équitables depuis des décennies. Je le soutiens fermement , a déclaré le président par voie de communiqué tout en exhortant le Congrès à l' adopter rapidement .

Il faut l' amener sur mon bureau afin que je puisse le promulguer immédiatement , a-t-il ajouté.

Avec les informations de CNN, Agence France-Presse et Reuters