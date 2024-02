Brandon adopte une augmentation de 9,4 % des impôts fonciers en 2024

Les résidents de Brandon verront une augmentation de 9,4 % des impôts fonciers cette année après l’adoption du budget de la deuxième plus importante ville du Manitoba par son conseil municipal.

Le maire de Brandon, Jeff Fawcett considère ce budget comme un investissement pour l’avenir de la ville.

Je suis fier de ce budget. C'était un budget très difficile à élaborer. Je pense qu'il servira bien [les intérêts] de la ville , soutient le maire Jeff Fawcett samedi. Il répond à nos besoins et économise là où nous pouvons.

M. Fawcett dit comprendre les préoccupations des résidents quant à la hausse des impôts fonciers, mais que cette augmentation allait créer une meilleure stabilité financière pour la ville dans les années à venir.

Nous réalisons que c'est atypique par rapport à ce que nous avons fait, mais cela vise à améliorer notre situation future , explique-t-il.

Des tensions ont surgi lors des débats budgétaires vendredi et samedi au sujet de la hausse des impôts fonciers.

Huit conseillers ont voté en faveur du budget, tandis que deux autres ont voté contre en raison de l’augmentation envisagée.

Je pense que c'est une hausse difficile à accepter pour les gens , maintient le conseiller du quartier 7, Shawn Berry, opposé à la hausse.

Cette hausse intervient après la publication d'un rapport de la firme comptable MNP commandité par la Ville en décembre dernier, indiquant que les augmentations des impôts fonciers à Brandon étaient 47 % inférieures à celles des villes canadiennes comparables.

Le rapport suggérait que la Ville pourrait envisager d'augmenter les impôts fonciers de 13 % chaque année de 2024 à 2027, puis de 3 % annuellement de 2028 à 2033. Si la Ville décide de ne pas procéder ainsi, elle pourrait opter pour des hausses de 9 % chaque année au cours de la prochaine décennie, suggère le rapport.

En 2022, le conseil municipal de Brandon avait adopté une hausse des impôts fonciers de 1,92 %. L'an dernier, elle était de 1,6 %.

Le budget municipal de Brandon intègre des dépenses pour plus le recrutement de plus d'agents de police, une expansion du programme de cadets de police au centre-ville et plus d’ambulanciers paramédicaux.

Le budget comprend également un financement de 3,9 millions de dollars de la province pour des infrastructures.

L’argent sera notamment consacré à une nouvelle usine de glace au Brandon Community Sportsplex, à des améliorations au niveau d’une station de traitement de l'eau, à des travaux d'amélioration du drainage pour prévenir les inondations et à la création d'un programme de recrutement et de rétention de médecins.

Avec les informations de Chelsea Kemp