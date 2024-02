Port-Alfred et Grande-Baie : de mauvaises odeurs depuis que l’eau est filtrée

Plusieurs citoyens de Port-Alfred et de Grande-Baie, à La Baie, ont constaté que l’eau du réseau municipal a mauvais goût, est colorée et sent mauvais dans certains secteurs, depuis que l’eau contaminée aux composés perfluorés (PFAS) a commencé à être filtrée jeudi. Il s’agit d’une situation temporaire qui est causée par la présence de particules qui proviennent de la tuyauterie, indique le président de l’arrondissement.

Vendredi, la Ville de Saguenay a émis un avis à La Baie, disant qu'il était possible que l’eau soit jaune ou brouillée et qu’elle ait un goût ferreux.

Plusieurs citoyens rencontrés par Radio-Canada ont dit avoir remarqué des changements dans certains secteurs.

Ouvrir en mode plein écran Suzanne Bergeron, une citoyenne de Port-Alfred, a acheté un grand contenant d’eau dimanche après avoir remarqué un changement d’odeur et de goût de l’eau. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Depuis une couple de jours, moi je pense que c’est pire que c’était. L’odeur n’est pas bonne. Ça sent le vieux tuyau , a lancé un en riant un Baieriverain.

Ça sent mauvais, ça n’a pas d’allure. Je fais rien qu’ouvrir l’eau un peu… C’est l’enfer! , a ajouté un autre.

C’est très difficile le matin, quand on se lève, de prendre une gorgée d’eau. Encore pire de se brosser les dents. Ça fait que je m’achète de l’eau , a partagé une dame.

Des variations de pression

L’avis recommande aux citoyens de faire couler l’eau jusqu’à ce qu'elle retrouve sa limpidité. De l’eau à faible teneur en PFAS est toujours disponible à un point d’eau libre-service à la glace Dean-Bergeron, dans le secteur de Bagotville.

La situation n’est pas causée par les filtres, précise le président de l’arrondissement, Raynald Simard, mais en raison de variations de pression causées par une plus grande utilisation du réseau. Des particules de la tuyauterie se retrouvent ainsi dans l’eau, a-t-il expliqué.

C'est l'ajout un peu de chlore pour le début du traitement, mais qui était en quantité vraiment, vraiment minime. Ensuite, aussi, ce sont les variations de pression dans le réseau qui font que souvent les particules se détachent, puis qu'on en ramasse carrément dans nos robinets.

Ouvrir en mode plein écran Raynald Simard est président de l’arrondissement de La Baie. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Le conseiller municipal assure que la situation est temporaire.

C'est une première au Québec, ce genre de traitement, c'est une première pour tout le monde aussi, c'est essais et erreurs. Je pense que nos fonctionnaires travaillent bien à rétablir la situation. Ils l’ont carrément dit, c'est une situation temporaire, une situation de démarrage, et que tout allait rentrer dans l'ordre dans des délais quand même assez raisonnables , a-t-il poursuivi.

Saguenay a octroyé un contrat de 11,4 millions en septembre à la firme Mabarex pour la location et l’installation de filtres.

Plus d’eau vendue à l’épicerie

Plusieurs citoyens ont décidé d'acheter de l'eau embouteillée depuis jeudi. Les ventes ont augmenté au Marché Richelieu Benoît Simard de Grande-Baie.

Oui, on en vend plus, c'est sûr. L'eau a une odeur, puis c'est dérangeant pour le monde, je pense , a témoigné le copropriétaire Jean-Daniel Simard.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Daniel Simard est copropriétaire du Marché Richelieu Benoît Simard, à Grande-Baie. L’épicerie a utilisé de l’eau embouteillée pour préparer certains plats dans les derniers jours en raison de l’odeur et du goût de l’eau du réseau municipal. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Le commerce estime que ses ventes d’eau sont semblables à celles connues lorsque la présence de PFAS dans l’eau a été annoncée en juillet. Le copropriétaire estime que les ventes d’eau embouteillée de l’épicerie ont doublé depuis l’annonce.

De plus, cette épicerie a aussi choisi d'utiliser de l’eau embouteillée pour certains mets préparés dans les derniers jours.

J'essaie de prendre l'eau déjà embouteillée pour faire nos productions de nourriture , a-t-il ajouté.

En raison de la base militaire de Bagotville

Rappelons que la contamination aux PFAS a été causée par l’utilisation prolongée de mousses extinctrices pour des exercices des pompiers de la base militaire de Bagotville. Ces produits se sont retrouvés dans la nappe phréatique en contrebas de la base.

Ouvrir en mode plein écran Le point d'eau à faible teneur en PFAS est toujours disponible à la glace Dean Bergeron dans le secteur de Bagotville. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

L’eau a été jugée bonne pour la consommation, mais par principe de précaution, une nouvelle source doit être trouvée. L’opération complète devrait coûter entre 50 et 100 millions de dollars et devrait être remboursée en très grande partie par Ottawa.