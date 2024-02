Contre glaces et marées, les canotiers à l’assaut du Saint-Laurent

Le soleil et la glace étaient au rendez-vous pour la classique course de canot à glace du Carnaval de Québec. Cette année, malgré des conditions printanières, une épaisse couche de glace et un changement de marée attendaient les canotiers. Résultat : un défi particulièrement sportif.

On commence à la marée haute et après il y a un changement de marée , résume Marie-Ève Jacob, directrice générale du Carnaval de Québec.

Pour cette 70e édition du Carnaval –et la 130e édition de la traversée de canot à glace entre Québec et Lévis– les canotiers pouvaient s’attendre à un courant assez fort et un fleuve composé à 40 % d’eau et 60 % de glace.

La directrice générale du Carnaval, Marie-Eve Jacob. Photo : Radio-Canada / Anne-Sophie Roy

C’est le genre de course où on doit faire beaucoup de trottinette, mais aussi de la rame. C’est un bon défi et ça demande beaucoup de stratégie de la part des équipes.

Une soixantaine d’équipes

Plus de 60 équipes de canot à glace se sont élancées du Bassin Louise jusqu’au Quai Paquet, à Lévis, avant de faire demi-tour.

La compétition fait place aux équipes de classe élite, les meilleurs canotiers et canotières de la province qui amassent le plus grand nombre de points dans le cadre du circuit québécois de canot à glace, et ceux de la classe sport, qui s'affrontent non pas pour les grands honneurs, mais pour le plaisir.

Cette année, pas moins de 24 équipes sport ont foulé la ligne de départ, dont celle de Spektrum/La Taverne, qui en est à sa 11e participation au Carnaval de Québec.

Les 10 premières minutes sont très difficiles , reconnaît Jérémie Leclerc, canotier de l’équipe. Mais c’est là qu’il faut se dépasser, car il y a beaucoup de canots. Ça se bataille un peu plus.

Jérémie Leclerc et Charles Bussières du canot 737 (Spectrum/La Taverne) Photo : Radio-Canada / Anne-Sophie Roy

L'équipe Spektrum/La Taverne a assuré la traversée en 29 minutes et 29 secondes à bord de son canot Apollo et s'est retrouvée sur la deuxième marche du podium dans la classe « sport », tout comme l'année dernière.

Qu’est-ce qui leur donne envie de répéter l’exercice tous les ans ? On se le demande chaque année! , répond en riant Charles Bussières, canotier de la même équipe. On finit la saison, on est épuisés. C’est vraiment tough le canot à glace. Je crois que c’est l’adrénaline et l’esprit d’équipe qui nous font revenir.

Une embarcation unique

Cette année, les yeux se sont rivés sur Le Phénix, un canot construit selon les méthodes traditionnelles par Kévin Gagné, un canotier natif de L’Isle-aux-Grues.

Dans le canot traditionnel, on réapprend à faire du canot à glace comme c’était à l’époque parce que les technologies et les techniques ont tellement évolué qu’il faut se ramener dans le passé et appliquer les techniques de l’époque , explique l’athlète à quelques minutes du départ.

Dans le canot 411 se trouve Kevin Gagné, de l'équipe Groupe automobile Fréchette Thibault et vo2 gym. Kevin Gagné a construit son propre canot. Photo : Radio-Canada / Anne-Sophie Roy

Au cours de la dernière année, le canotier a fabriqué son embarcation selon les méthodes ancestrales, comme on les fabriquait dans les années 1950. Pour la conception du canot en bois, il a travaillé avec Raymond Lachance, le fils de Jean-Marc Lachance qui a gagné la première édition de la course en canot du Carnaval de Québec avec ses frères en 1955.

Avec Flavie Villeneuve et Mireille Roberge