La chanteuse folk montréalaise Allison Russell a décroché son premier prix Grammy lors de la cérémonie qui précède le gala télédiffusé dimanche.

La musicienne a reçu le trophée de la meilleure performance American Roots pour sa chanson Eve Was Black. Allison Russell a remercié sa collègue musicienne Brandi Carlile d'avoir permis à la musique folk et americana de devenir plus diversifiée. J'aime notre communauté , a déclaré Allison Russel durant ses remerciements.

Il s'agit de la première victoire d'Allison Russell qui avait été nommée huit fois au cours des trois dernières cérémonies des prix Grammy. Elle devrait monter sur scène aux côtés de Joni Mitchell durant le gala télévisé en soirée.

Un 4e Grammy pour Yannick Nézet-Séguin

Yannick Nézet-Séguin a également été récompensé dans la catégorie du meilleur enregistrement d'opéra pour Blanchard: Champion, de Terence Blanchard, réalisé par le Chœur et l'Orchestre du Metropolitan Opera (Eric Owens, Ryan Speedo Green, Latonia Moore, Stephanie Blythe, Eric Greene, Paul Groves).

C'est un quatrième prix Grammy en carrière pour le chef d'orchestre montréalais. Celui-ci a entre autres remercié son mari Pierre. Je souhaite à tout le monde d'avoir un partenaire aussi formidable , a-t-il déclaré.

La grande majorité des 94 prix Grammy décernés aujourd’hui sont distribués durant le gala en ligne, présenté avant la grande fête télévisée de la musique américaine qui aura lieu en soirée. La 66e cérémonie des prix Grammy, animée par Trevor Noah, sera diffusée à 20 h sur Citytv et CBS.

Avec les informations de The Canadian Press