L’équipe de curling de McEwen remporte le SaskTel Tankard et se rendra au tournoi national

Dimanche, l’équipe McEwen a crié victoire lors du SaskTel Tankard 2024, le tournoi provincial de curling à Saskatoon. En mars, l’équipe aura l’honneur d’affronter les meilleurs curleurs du pays à Regina lors du Brier Montana’s, le tournoi national.

Il [le Brier Montana’s] s'agit du championnat national masculin qui réunit les meilleures équipes canadiennes pour déterminer qui participera au championnat mondial , explique le directeur général de CURLSASK, Steve Turner.

Avant d’arriver au championnat mondial qui aura lieu en Suisse à la fin du mois de mars, il reste encore du chemin à parcourir. Néanmoins, il s’agit d’une première étape franchie pour la formation de McEwen.

Ouvrir en mode plein écran Le trophée du SaskTel Tankard 2024. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Depuis mardi, elle affrontait des athlètes dans le Club de curling de Nutana à la Ville des Ponts.

Publicité

Il s’agit d’un retour du tournoi à Saskatoon après 44 ans d’absence.

La dernière fois que le tournoi a eu lieu à Saskatoon, c'était en 1980 , lance le directeur général de CURLSASK. Et à cette année-là, c'est l'équipe de la Saskatchewan qui a gagné. Elle a remporté le championnat national, mais aussi le championnat mondial , se remémore-t-il.

Un retour au sein de la métropole qui fait plaisir aux curleurs locaux.

C'est agréable de pouvoir rentrer chez moi, de dormir dans mon lit et de connaître les tenants et les aboutissants du club de curling dans lequel on joue , indique le skip Rylan Kleiter qui s’est rendu jusqu'à la finale.

Il n’était pas le seul à pouvoir profiter de la proximité de l’événement. En tout, 8 équipes sur les 12 étaient de Saskatoon.

Publicité

Tournoi dans un club

Habituellement, ce tournoi est joué au sein d’un aréna, mais pas cette année. La compétition a eu lieu au sein du Club de curling de Nutana, ce qui n’a pas déstabilisé les athlètes.

La glace est fantastique. Elle est comparable à celle d'un aréna. L'organisation a installé des tribunes et des chaises, c'est donc assez similaire pour nous , souligne Rylan Kleiter.

Ce changement de terrain de jeu a été salué par le public pour la proximité qu’elle pouvait avoir avec les curleurs, mentionne le directeur général de CURLSASK, Steve Turner.

Les partisans peuvent s'asseoir près, ils peuvent donc entendre les interactions entre les joueurs et ils adorent cela , indique-t-il.

Cela crée ce sentiment d'intimité, de proximité avec les joueurs. Cela ajoute un niveau d'excitation supplémentaire.

Il reste à voir si ce tournoi à Saskatoon portera chance aux athlètes de la Saskatchewan lors du Brier Montana’s ou lors du championnat mondial, comme cela avait été le cas en 1980.