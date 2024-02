Le Salon de la moto était de retour à Calgary

Pour la première fois depuis 2020, le Salon de la moto et des sports motorisés, organisé par Moto Canada, accueillait de nouveau les exposants et amateurs de véhicules motorisés en tout genre.

Une centaine d’exposants étaient présents au centre BMO du parc du Stampede et les organisateurs estiment avoir reçu au moins 15 000 visiteurs au cours du week-end.

Les gens ont soif [de moto], [ils] sont ici en grand nombre. Le stationnement est complet, donc on est très heureux de Calgary , souligne le vice-président des affaires externes pour Moto Canada, Paul Demers. Le Salon de la moto et des sports motorisés est un moment pour que la communauté se rassemble, dit-il.

De la moto pour tous

Rencontré lors de l'évènement, Rob Miller est un amateur de moto, il en conduit depuis plus de 30 ans. Il avait l’habitude de venir visiter le salon chaque année. C’est d'ailleurs ici que son fils, Heath Miller, a pu conduire sa première motocyclette.

Je pense que je devais avoir 4 ans. Juste avant la fermeture, je suis monté sur une Yamaha et c'était la première fois que je conduisais une vraie motocyclette , raconte-t-il. Aujourd’hui, l'adolescent est un passionné, tout comme son père.

Même les très jeunes enfants peuvent s'initier à la moto.

Daryl Burns a participé au salon de la moto où il a exposé une motocyclette spéciale. « Ils ont retrouvé la trace de cette machine jusqu'au [débarquement de Normandie] lors de la Seconde Guerre mondiale », déclare-t-il

Une section du Salon de la moto est dédiée aux motos qui font partie de l'Histoire.

Depuis quelques années, le Salon de la moto propose des séances d’initiation à la moto pour les enfants et les adultes. Une activité très populaire, confirme Paul Demers de Moto Canada.

C'est qu'on a une opportunité pour les gens qui ont 16 ans et plus, qui n'ont pas leur permis de motocyclette, qui sont un peu, peut-être, intimidés par c'est quoi une motocyclette. Ici, on essaie d'enlever l'aspect d'intimidation. Et puis, ce qu'on remarque, c'est que 75 % des gens qui se présentent sont des femmes , précise-t-il.

Une vitrine pour sensibiliser à la sécurité

Parmi les grands noms de l’industrie comme Yahmaha ou Harley-Davidson, il y a aussi des organismes locaux comme l'Alberta Motorcycle Safety Society (AMSS). L'organisme profite de ce genre d’évènement pour sensibiliser les amateurs de moto à la sécurité routière.

Depuis la COVID-19, on a observé que ce sont les motocyclistes qui sont plus souvent responsables des accidents mortels [routiers] que les automobilistes , affirme Liane Langlois, présidente de l' AMSS . Elle attribue ce changement de tendance au fait que son organisation a beaucoup travaillé avec les automobilistes.

Elle se tourne maintenant vers sa propre communauté. Nous voulons simplement demander aux motocyclistes d'être plus attentifs et d'être de meilleurs ambassadeurs , déclare-t-elle.

Calgary est le troisième arrêt de ce salon, qui se rendra à Toronto dans deux semaines.