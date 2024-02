Northvolt : des citoyens endeuillés, un PDG qui se veut rassurant

De nombreux citoyens et groupes écologistes ont manifesté dimanche lors d’une « marche funèbre » pour dénoncer la reprise des travaux de construction de l’usine Northvolt. Malgré tout, le gouvernement du Québec et Northvolt restent sereins et assurent que la présence de cette entreprise au Québec sera un succès, « y compris pour les Québécois ».

La marche funèbre , qui a eu lieu dans le secteur de la gare de McMasterville, en Montérégie, a été organisée par une coalition composée, entre autres, du Comité action citoyenne – Projet Northvolt, du groupe Urgence climatique Montérégie et du Conseil central de la Montérégie- CSN .

Des manifestants ont répondu à l'appel d'une coalition de groupes montérégiens.

Cette coalition demande principalement une évaluation transparente du projet de construction d’une usine, ce qui passerait par la soumission du projet à un BAPE complet , soit une étude complète par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.

[On est ici pour] pleurer [...] la perte du milieu humide et naturel, un des derniers dans la région. Pleurer aussi la perte d’une certaine forme de démocratie et [le] manque de transparence.

C’est quand même le plus gros projet de l’histoire industrielle privée du Québec, donc ça serait un non-sens que ce projet ne fasse pas [l'objet] d’une vraie évaluation environnementale indépendante qui permettrait aux gens et aux groupes préoccupés de proposer des solutions alternatives, d’avoir des réponses à leurs questions et d’avoir une étude d’impacts , a pour sa part indiqué Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie à Greenpeace Canada.

En modifiant les règles du BAPE sur des projets tels que Northvolt, le gouvernement Legault crée un dangereux précédent , avait déjà souligné Jacinthe Villeneuve, du Comité action citoyenne – Projet Northvolt, par voie de communiqué.

Dans une déclaration envoyée à Radio-Canada, le cabinet du ministre de l’Environnement explique qu'il a déjà fait des consultations citoyennes à McMasterville et à Saint-Basile-le-Grand l'automne dernier, en plus d’avoir créé une page web regroupant l’ensemble des informations et mise régulièrement à jour . Ce que nous créons au Québec avec la filière batterie, c’est porteur pour notre transition énergétique, pour l’économie et pour nos objectifs de décarbonation , souligne le gouvernement. Le cabinet du ministre de l'Environnement assure aussi que des séances d’information publiques du gouvernement seront annoncées dans les prochains jours et auront lieu à la fin du mois de février.

« Pourquoi là? »

La construction doit faire disparaître environ 130 000 mètres carrés de milieux humides en Montérégie.

La coalition à l'origine de la manifestation de dimanche, loin d'être contre le projet en soi, se pose plutôt cette question : pourquoi là?

Certains remettent en question le choix du lieu de construction de l'usine, entre McMasterville et Saint-Basile-le-Grand.

Jacinthe Villeneuve regrette que le projet n'ait pas été planifié dans une friche industrielle ou dans une autre zone nue dont elle n'aurait pas eu à craindre les conséquences pour l'environnement.

Actuellement, en Montérégie, on a quelque chose comme 1,5 % [de zones humides], alors que ce qui serait recommandé, c'est 10 % , dit-elle.

Mme Villeneuve rappelle que ces milieux humides jouent un rôle important non seulement pour la biodiversité mais aussi pour la captation du CO2 et la limitation du réchauffement climatique.

De ce fait, elle ne comprend pas que le gouvernement accepte qu'on élimine des milieux qui ont déjà un effet positif sur l'environnement.

Le cofondateur de Northvolt « ouvert au dialogue »

En entrevue avec Patrice Roy, le cofondateur de Northvolt et PDG de cette entreprise en Amérique du Nord, Paolo Cerruti, s’est dit à la fois soulagé de la reprise des travaux et surpris de la réaction de la population québécoise face à ce projet d’usine.

C’est la première fois qu’on fait face à une opposition environnementale. On n’a pas vu ça en Suède, on n’a pas vu ça en Allemagne, on n’a pas vu ça en Pologne.

Paolo Cerruti a reçu les critiques contre Northvolt d’un point de vue personnel puisque le respect de l’environnement fait partie des valeurs intrinsèques de l’entreprise.

Quand j’ai créé cette société, en 2016, avec mes associés, on avait un but qui était très clair : c’était d'accélérer la sortie de cette société de la dépendance aux énergies fossiles. L’ ADN même de Northvolt, c’est l’environnement.

Le cofondateur de Northvolt et PDG de l'entreprise en Amérique du Nord, Paolo Cerruti, en entrevue avec Patrice Roy le 1er février 2024.

Au micro de Patrick Masbourian, Paolo Cerruti a justifié cette réaction du Québec par les sensibilités différentes des Québécois.

[Il y a des] sensibilités locales qu’il faut apprendre et arriver à concilier dans notre démarche , a concédé cet homme d’origine italienne.

Paolo Cerruti a assuré être ouvert au dialogue , sauf avec les personnes qui ont planté des clous dans des arbres du chantier de construction, qu’il ne considère pas comme des défenseurs de l’environnement .

Si les travaux de construction de l’usine sont si rapides, c’est qu’il considère qu’il y a urgence.

On est dans une course contre la montre. Et ce n'est pas Northvolt qui est dans une course contre la montre : c’est la société qui l’est.

Le cofondateur de Northvolt juge que l’urgence climatique et la dynamique de marché contraignent l’entreprise à agir de la sorte. Une première ossature de l’usine devrait donc être visible à la fin de l’été 2024.

Il a ajouté qu’agir à toute vitesse ne veut pas dire couper des virages . Paolo Cerruti a rappelé que son projet d’usine a été soumis au BAPE au tiers pour la phase 1 et au complet pour la phase 2.

Northvolt : le cofondateur assure être ouvert au dialogue.

De surcroît, Northvolt a annoncé vendredi qu'elle veut créer un comité de liaison avec la communauté . Toutefois, cette volonté arrive trop tard pour les opposants au projet.

Si Northvolt avait voulu montrer patte blanche, elle aurait dû le faire dès le début , avance Jacinthe Villeneuve.

Avec les informations de Charlotte Dumoulin, d’En direct avec Patrice Roy, de Tout un matin et de La Presse canadienne