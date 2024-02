Dans la dernière année, l'entreprise sherbrookoise Café William a investi plus de deux millions de dollars pour améliorer son bilan carbone. En délaissant le gaz naturel pour la torréfaction de ses grains et en misant sur du transport maritime à bord de voilier, l'entreprise se met en action dans l'espoir de produire le café le plus durable au monde.

C'est le 26 janvier que l'entreprise a reçu à son usine de Sherbrooke sa première cargaison de café qui a été transporté à bord d'un voilier.

Les 72 000 kg de grains de café verts ont vogué de la Colombie jusqu'à Philadelphie pendant quelques semaines avant d'atteindre Sherbrooke en camion.

Un tour de force qu'a réussi l'entreprise sherbrookoise après des années de démarches.

Actuellement avec le premier voilier, quatre conteneurs, c'est somme toute un peu artisanal, mais il y a une industrie maritime qui se développe pour faire du transport sans GES.

Le voilier Avontuur a transporté 72 000 kg de grains de café de la Colombie vers Philadelphie pour l'entrepris Café William Photo : Crédit photo : Basalte et Volcano Médias, fournie par Café William

Café William veut encourager l'émergence des cargos à voile. Sa prochaine cargaison arrivera en juin à bord d'un voilier cargo qui contiendra l'équivalent de 50 conteneurs de grains de café, c'est la moitié du café vendu sous la marque Café William en une année.

Toutefois, l'entreprise produit également du café pour d'autres bannières, ce qui correspond à environ 70 % de sa production totale. Selon Rémi Tremblay, il est encore difficile de convaincre ses partenaires d'investir davantage pour faire la transition vers le transport en voilier cargo.

L'entreprise se fait un point d'honneur de conserver des prix compétitifs sur le marché, même pour les produits de sa gamme durable, en dépit des investissements majeurs qui sont nécessaires.

On essaie de maintenir nos coûts le plus bas possible, les coûts accessoires, mais en même temps on fait probablement un peu un sacrifice, sur nos marges de profit par rapport à d'autres producteurs , avant Rémi Tremblay.

La démarche est saluée par la chercheuse Anne de Bortoli qui se spécialise en transport durable à Polytechnique Montréal.

Changer un petit peu l'imaginaire autour du transport de marchandises maritime et participer au développement du transport maritime de marchandises à la voile, c'est important.

Elle estime que les voiliers cargos et les cargos à l'énergie hybrides pourraient bien être l'avenir du transport maritime. En remplaçant tous les cargos classiques par des cargos à la voile, on pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde d'un giga tonne de CO2 équivalent, ce qui est quand même assez substantiel , illustre-t-elle.

Même si elle concède qu'il est difficile d'imaginer toutes les entreprises faire cette transition, elle croit que la démarche entamée par Café William pourrait contribuer à en convaincre certaines de se lancer dans le transport à voile. On a besoin de champions écologiques comme ça pour inspirer tout le monde , affirme Anne de Bortoli.

Une nouvelle usine entièrement électrique

En construisant sa nouvelle usine dans le quartier industriel sherbrookois, Café William a choisi de délaisser le gaz naturel dans sa chaîne de production.

On a challengé les équipementiers. On leur a dit : "nous, on construit une usine au Québec. On a de l'hydroélectricité, on aimerait un four qui va être alimenté à l'électricité plutôt qu'au gaz naturel" , raconte Rémi Tremblay.

Avec l'hydroélectricité, on va réduire notre empreinte environnementale de 25 % à 30 %, juste au niveau de la torréfaction.

La démarche n'a pas été simple, puisque les fours au gaz naturel sont la norme dans l'industrie du café, selon Rémi Tremblay. L'entreprise a finalement trouvé un équipementier allemand qui a accepté de concevoir le four électrique qui a été mis en fonction à la fin janvier dans son usine sherbrookoise.

Le four électrique utilisé par le Café William dispose de 6 éléments électriques pour moduler la température de torréfaction des grains. Photo : Radio-Canada

Les efforts en ont valu la chandelle, puisqu'en passant à la torréfaction électrique, c'est 730 tonnes de CO2 que l'entreprise n'émettra pas cette année.

C'est une petite réduction à l'échelle du Canada, je dirais, mais c'est sans doute une diminution vraiment notable au niveau de cette entreprise-là.

Anne De Bortoli espère que l'entreprise servira de modèle aux industries qui sont encore nombreuses à avoir recours aux énergies fossiles dans leur production.

Si toutes les entreprises s'investissent dans une décarbonisation à cette échelle-là, on prend une bonne direction pour atteindre nos objectifs , dit-elle.

Elle souligne que le Canada a pris l'engagement d'atteindre la carboneutralité en 2050, ce qui signifie qu'il faudra réduire de 90 % les émissions de CO2 à l'échelle du pays.

Rendre le bilan carbone public

La chercheuse Anne de Bortoli croit que pour aller encore plus loin, l'entreprise gagnerait à rendre son bilan carbone public. Même si l'entreprise fournit certaines données issues de son bilan, elle pourrait faire preuve d'encore plus de transparence. C'est sûr qu'on aimerait en savoir un peu plus sur le bilan carbone et le cycle de vie de leurs produits , souligne Anne de Bortoli.

La chercheuse aimerait notamment avoir plus de données sur l'étape de la production du café qui est généralement responsable de la majorité des émissions de gaz à effet de serre. Ils consomment déjà des grains issus de l'agriculture biologique, ce qui est en soi déjà un bon point, précise-t-elle.

Elle croit toutefois que dans l'optique de produire le café le plus durable au monde, il est nécessaire d'innover tout particulièrement à l'étape de la culture.

Selon elle, une transparence accrue amènerait encore plus de crédibilité aux efforts mis de l'avant par l'entreprise sherbrookoise.