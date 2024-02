Le Canada apporte un soutien technique à l’attaque contre les Houthis

Le Canada a apporté un soutien technique aux nouvelles frappes américaines et britanniques contre les Houthis au Yémen, a confirmé le ministère de la Défense nationale.

Samedi soir, une déclaration commune a été publiée par les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, Bahreïn, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Danemark et le Canada, qui ont riposté aux attaques continues des Houthis contre les bateaux qui naviguent sur la mer Rouge et dans le golfe d'Aden.

Il s'agissait de la deuxième vague d'attaques destinées à affaiblir les groupes soutenus par l'Iran qui prennent pour cible des navires depuis l'escalade du conflit entre Israël et le Hamas.

Trois membres des Forces armées canadiennes – deux planificateurs et un analyste du renseignement – ont aidé à planifier l'opération Gardien de la prospérité , une coalition multinationale formée en décembre pour contrer les attaques des Houthis.

Aucune arme canadienne n'a été utilisée lors des frappes contre les positions houthies, a mentionné un porte-parole du ministère de la Défense nationale.

Des vaisseaux américains ainsi que des chasseurs américains et britanniques ont frappé 36 cibles réparties à 13 endroits au Yémen, a indiqué la coalition.

Ils visaient des endroits associés aux installations d'entreposage d'armes profondément enfouies appartenant aux Houthis, des systèmes de missiles, des lance-missiles, des systèmes de défense aérienne et des radars.

La coalition a prévenu qu'elle n'entend pas baisser les bras.

Nous avons toujours comme objectif d'apaiser les tensions et de rétablir la stabilité en mer Rouge, mais nous tenons à réitérer notre avertissement aux dirigeants houthis : nous n'hésiterons pas à continuer à défendre les vies et la libre circulation commerciale sur une des voies navigables les plus importantes du monde face aux menaces continues.