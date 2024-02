Une quatrième place au 1500 mètres avant le départ groupé pour Valérie Maltais

La Baieriveraine Valérie Maltais a connu sa meilleure performance en carrière au 1500 mètres en terminant quatrième à la Coupe du monde de Québec de patinage de vitesse sur longue piste.

Elle avait obtenu deux 10es positions plus tôt cette saison. Maltais termine au 9e rang au classement de la saison de cette distance.

Je suis très contente de la façon que j'ai patiné aujourd'hui. Techniquement je travaille de nouveaux aspects en mettant mes deux bras dans le dos pour essayer d'être un petit peu plus relax, de vraiment m'assurer d'utiliser toute ma puissance que j'ai. Je suis très contente que ça aille en montant mes résultats actuellement, surtout que je ne me sens pas super fraîche , a-t-elle dit en entrevue à Radio-Canada après la course.

Le soutien de la foule au Centre de glaces Intact Assurance a joué un rôle selon Maltais.

C'était incroyable le sport de la foule, même Ragne [Wiklund] avec qui je patinais, elle m’a dit que c'était vraiment incroyable de patiner avec la foule , a poursuivi l’athlète de 33 ans.

Elle pourrait récolter aujourd'hui un second podium au classement général d'une discipline, après celui au 3000 mètres vendredi. Elle participera à l'épreuve du départ groupé qui se déroulera à partir de 17 h 15. Maltais occupe le premier rang après cinq étapes sur six, mais elle ne détient que trois points d'avance sur sa compatriote Ivanie Blondin.