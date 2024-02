Des communautés musulmanes de la C.-B. demandent le départ de Selina Robinson

Un regroupement de 18 associations musulmanes de la Colombie-Britannique demande le retrait de Selina Robinson de son poste de ministre de l'Éducation postsecondaire à la suite de propos où elle a désigné le territoire où a été créé Israël comme un « bout de terre minable » (« a crappy piece of land », en anglais) avant l’établissement de l’État moderne d'Israël, en 1948.

Des représentants des communautés musulmanes ont cosigné une lettre dans laquelle ils soulignent que si le premier ministre David Eby n'entreprend pas des actions pour reconnaître la douleur au sein des communautés, les membres de son gouvernement ainsi que les candidats néo-démocrates ne sont plus bienvenus dans leurs espaces sacrés .

Les signataires de la lettre précisent que les commentaires de la ministre, formulés le 30 janvier dernier lors d’une discussion en ligne dans le cadre d'un événement organisé par B’nai Brith, ignorent complètement et minimisent le nettoyage ethnique violent et atroce du peuple palestinien qui a permis la naissance de l’État d’Israël .

La ministre de l'Éducation postsecondaire de la Colombie-Britannique, Selina Robinson, s'est excusée jeudi pour les propos tenus mardi sur l'avant Israël.

La lettre, adressée au premier ministre David Eby, se poursuit en précisant que les déclarations de la ministre les poussent à se demander si le Parti néo-démocrate de la province tolère ces attitudes envers tout groupe méritant l'équité, sans parler des communautés palestiniennes, arabes et musulmanes qui sont déjà exposées au risque?

Les signataires, notamment Haroon Khan, directeur de la mosquée Al Masjid Al Jamia à Vancouver, reconnaissent que la ministre a présenté ses excuses jeudi. Mais, ils estiment que ces excuses ne sont pas en adéquation avec les principes de la justice réparatrice et ne résolvent pas le préjudice posé aux membres de la communauté .

Elle a perdu la confiance du public pour rester au poste comme ministre de l’Éducation postsecondaire , mentionne Haroon Khan en entrevue. Il faut vivre avec des standards plus hauts quand tu représentes le public et actuellement, elle ne représente pas le public pour qui elle travaille.

Le directeur de la mosquée avertit que les séances photo, comme celles qui ont eu lieu le 13 octobre dernier à la mosquée, sont finies pour l'instant.

Il déplore la position des divers ordres de gouvernement sur le conflit des derniers mois qui se déroule à Gaza. Il avertit que tant que les représentants municipaux, provinciaux et fédéraux ne reflètent pas la volonté de mettre fin à la violence, ils ne sont plus les bienvenus dans les mosquées.

Plus de séances photo pour se serrer dans les bras et se serrer les mains , insiste-t-il. Quand le public nous voit se serrant les mains et se tenant dans les bras, il croit que tout va bien. Mais ce n'est pas le cas, ce qui se passe n'est pas normal et ce ne devrait pas être normalisé.

Des critiques au sein du parti

Cette demande s’ajoute aux multiples appels à la démission de la ministre qui s’accumulent depuis mardi.

Le chef du NPD fédéral, Jagmeet Singh, a fait part de ses inquiétudes au sujet des propos tenus par la ministre de l'Éducation postsecondaire, Selina Robinson.

Le chef du Parti néo-démocrate fédéral a aussi exprimé son malaise sur le réseau social Instagram. Jagmeet Singh affirme que les propos de la ministre étaient non seulement factuellement incorrects , mais offensants et irresponsables , ajoutant que ces commentaires étaient profondément blessants pour de nombreux Canadiens.

Il écrit avoir fait part de ses inquiétudes au premier ministre de la Colombie-Britannique.