Pêche au sébaste : les doléances des pêcheurs se multiplient

Plus d’une semaine après l’annonce du retour de la pêche au sébaste, force est de constater que l’annonce de la ministre Diane Lebouthillier ne passe pas auprès des pêcheurs.

Deux associations de pêcheurs, l’une de la Péninsule acadienne et l’autre de la Gaspésie, disent continuer à découvrir de nouveaux impacts indésirables de la politique du ministère des Pêches et des Océans (MPO) relativement à la réouverture de la pêche au sébaste.

Cette annonce avait pourtant tous les ingrédients nécessaires afin de devenir un moment historique pour les pêcheurs du golfe du Saint-Laurent.

Claudio Bernatchez, directeur général de la Coopérative des Capitaines Propriétaires de la Gaspésie, croit que le fédéral doit refaire ses devoirs quant à la réouverture de la pêche au sébaste. (Photo d'archives)

Mais ce n’est pas ce qui est en train de se passer du point de vue de leurs associations.

Je vous dirais qu’il y a des centaines, voire des milliers de Canadiens dans l’est du pays qui réalisent le fiasco dans lequel la ministre Lebouthillier s’est embarquée au nom de son premier ministre , a indiqué lors d’une entrevue le directeur général de l’Association des capitaines-propriétaires de la Gaspésie (ACPG), Claudio Bernatchez.

Le directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels (FRAPP), Jean Lanteigne, déplore pour sa part le manque de flexibilité de la part du fédéral.

C’est comme si les décisions étaient ancrées dans le ciment, ça a été fait, ça a été pris. Organisez-vous avec ce que ça veut dire , dénonce-t-il.

Selon les associations de pêcheurs, plusieurs des décisions prises quant à la réouverture de la pêche – notamment le quota, la portion offerte aux pêcheurs de crevettes ou la possibilité de permettre aux bateaux de 100 pieds de pêcher dans le golfe – sont source de frustration.

Le travail a été carrément mal fait.

Ça mériterait d’effacer tout ça puis de repartir à zéro sur des bases plus actuelles, plus solides, parce que ce plan ne vise aucunement à supporter l’est du Canada , laisse tomber M. Bernatchez.

Un quota compétitif?

Vendredi, une réunion entre le MPO et l’industrie a particulièrement fait grincer des dents, dit la FRAPP .

On a posé la question comment est-ce que les quotas allaient être distribués. On s’est fait répondre que ce serait un quota compétitif, du moins pour les deux premières années , peste Jean Lanteigne.

Jean Lanteigne, directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels, déplore que le MPO souhaite instaurer un quota compétitif lors des deux premières années de la pêche au sébaste.

Un quota compétitif signifie qu’une fois la pêche lancée, les pêcheurs de sébastes devront jouer du coude pour récupérer le plus rapidement possible la ressource.

On ouvre les barrières et c’est la course. C’est carrément rétrograder tout ce que l’on a vu dans la modernisation de nos pêches. On n'avance pas, on recule , analyse-t-il.

En Gaspésie, l’ ACPG allègue que d'autres mauvaises nouvelles s'en viennent. D’après l’association, de récentes projections du MPO qui n’ont pas encore été rendues publiques, indique que les stocks de sébaste vont diminuer d’ici quelques années faute de nourriture dans le golfe du Saint-Laurent.

Quand ça va sortir publiquement que le stock de sébaste, après avoir détruit les stocks de crevettes nordiques et de turbo, est en train de dépérir et mourir de sa belle mort, quelque part, il va falloir qu’il y ait quelqu’un d’imputable pour tout l’est du Canada à ce moment-là , avance M. Bernatchez.

Diane Lebouthillier, députée fédérale de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine, en conférence de presse à Ottawa, le 26 octobre 2021.

Dans un courriel envoyé samedi à Radio-Canada, un porte-parole du MPO a indiqué que la rencontre de vendredi a notamment permis de rappeler aux acteurs de l’industrie que le total admissible des captures n’avait pas été fixé, mais que sa valeur ne serait pas inférieure à 25 000 tonnes.

Nous reconnaissons que nous avons encore beaucoup de travail à faire en collaboration avec les intervenants dans le secteur de la pêche , peut-on lire dans le courriel Au cours des semaines et des mois à venir, le Ministère prendra contact pour discuter des sous-allocations pour les allocations côtières, semi-hauturières, et autochtones.

La ministre Lebouthillier a convié les médias lundi afin de faire le point sur la situation des crevettiers et la réouverture de la pêche au sébaste.

