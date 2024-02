Concert-bénéfice du Fonds Ange-Gardien Harricana : « On est bénis des dieux »

Le concert-bénéfice du Fonds Ange-Gardien Harricana, qui vise à amasser des fonds pour les enfants dans le besoin, a été une réussite sur toute la ligne selon les organisateurs.

La présidente du Fonds Ange-Gardien Harricana, Lise McGuire, soutient que la soirée s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et festive.

On est bénis des dieux. Le concert était présenté à guichets fermés. Il y avait 650 personnes dans la salle et franchement, une programmation qui était variée. Ça allait du classique à la musique électronique et aux effets spéciaux. C’était vraiment très très plaisant et surtout, rassembleur , témoigne-t-elle.

C’était radieux comme ambiance, les gens étaient heureux. Ils étaient heureux aussi de se rassembler pour une cause, pour les élèves défavorisés du Centre de services scolaire Harricana.

Avec ce concert, les organisateurs s’étaient fixé comme objectif d’amasser la somme de 15 000 $. Bien que tous les chiffres n’aient pas encore été comptabilisés, Mme McGuire se dit très optimiste.

On croit bien avoir atteint nos objectifs avec le concert. Dans les prochains jours, on va avoir des chiffres plus précis à donner, mais on croit bien qu’on va les avoir atteints , avance-t-elle.

Lise McGuire se réjouit par ailleurs de la générosité des citoyens de la MRC Abitibi qui, malgré un contexte économique difficile, ont une fois de plus été au rendez-vous.

Les gens sont généreux. On vise à court terme d’améliorer le bien-être des élèves, mais on s’aperçoit également qu’on a une vision à plus long terme pour augmenter l’esprit communautaire, principalement à la Ville d’Amos, mais aussi dans les alentours dans la MRC et franchement, on voit qu’en ces temps d’inflation, on atteint nos objectifs malgré la situation financière qui est un petit peu plus difficile pour tout le monde