Double défi des deux Mario : une arrivée sous le soleil pour le premier groupe

Le premier groupe du Double défi des deux Mario a complété sa traversée du lac Saint-Jean dimanche midi.

L'événement permet d'amasser des fonds pour la Fondation sur la pointe des pieds, qui offre des aventures thérapeutiques aux jeunes atteints du cancer.

L’arrivée s’est faite sous un soleil radieux dimanche au Village sur glace de Roberval.

Ce n'est jamais normal le lac, parce que c'est ça le lac Saint Jean, c'est ce qui est agréable. Mais ce qui est aussi agréable, c'est que cette année, ça fait 16 éditions, on a plus de 1000 personnes qu'on a amenées sur le lac Saint Jean et 48 000 heures d'interventions auprès des jeunes que ces 1000 personnes-là ont apportées. Juste ça, ça donne du soleil dans le coeur , a raconté un des instigateurs de l'événement, Mario Cantin.

Ouvrir en mode plein écran Mario Cantin et Mario Bilodeau étaient très satisfaits encore une fois. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Quarante-cinq participants ont pris part à la traversée. Un deuxième groupe répétera l'expérience la semaine prochaine.

Pour le cofondateur de la Fondation sur la pointe des pieds, Mario Bilodeau, l'événement est un succès année après année, même après 16 éditions.

Ouvrir en mode plein écran L'arrivée du Double défi des deux Mario s'est faite sous un soleil radieux. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

La nature est extraordinaire cette année encore, puis le groupe est fantastique, puis c'est de belles émotions, de beaux partages. Tout le monde a grandi dans l'expérience, vraiment, puis c'est pour une belle cause. C'est pour nos jeunes, nos jeunes de la Fondation qui ont le cancer, pour les amener en expédition. Ça change leur vie, ça change nos vies , a partagé Mario Bilodeau.

D'après un reportage de Béatrice Rooney