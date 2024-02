Femmes autochtones disparues : les données génétiques, un outil qui divise

Après l'arrestation il y a environ une semaine d'un Manitobain en lien avec l'homicide d'une femme métisse survenu plusieurs années auparavant, l'utilisation des données génétiques par la police fait l'objet d'un débat entre des militants et des experts.

Lundi dernier, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) du Manitoba a précisé que la Banque nationale de données génétiques a joué un rôle important dans l'arrestation et l'accusation de Kevin Queau en lien avec le meurtre de Crystal Saunders, survenu en 2007.

Selon le professeur spécialisé en éthique à l'Université du Manitoba Arthur Schafer, ce cas démontre que cet outil peut être très utile dans plusieurs cas , notamment les affaires non résolues, mais prévient que sans réglementations, elle comprend aussi des risques importants .

La Banque, qui est gérée par la GRC , contient un peu plus de 650 000 échantillons d'ADN provenant de scènes de crime. Elle contient aussi, entre autres, le profil génétique de personnes coupables de certains crimes, de victimes, de restes humains non identifiés et de personnes disparues partout au Canada.

Or, Arthur Schafer note que des questions subsistent quant à quelle liberté devrait être accordée à la police dans son utilisation de ces données. Votre ADN contient beaucoup d'informations privées à votre sujet, concernant votre santé et votre famille , avertit-il.

Le professeur souligne aussi que puisque les Autochtones sont surreprésentés dans le système pénal, ils occupent aussi une place considérable dans la Banque nationale de données génétiques.

On se retrouve donc face à ce questionnement : est-ce que les bénéfices de l'utilisation des données pour les communautés autochtones, surtout pour les enquêtes concernant les femmes et filles disparues, vont l'emporter sur les inconvénients?

M. Schafer indique que leur utilisation pour résoudre des enquêtes permettrait potentiellement de donner des réponses aux familles endeuillées ou de décourager certaines personnes de commettre des crimes.

Il prévient cependant qu'un encadrement est nécessaire pour maximiser les avantages et minimiser les inconvénients, même si un comité consultatif conseille déjà la GRC dans son utilisation de la Banque.

Il faut de la surveillance, de la supervision et que les partis impliqués soient tenus responsables.

Apporter des réponses

Lors de débats sur la question au Sénat en novembre, la présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada, Carol McBride, s'est dite en faveur d'accorder plus de liberté à la police quant à l'utilisation des données génétiques.

Elle estime que cela permettrait, entre autres, de conclure des affaires non résolues de meurtres de femmes et de filles autochtones, en plus de permettre d'innocenter des personnes accusées à tort.

Nous croyons qu'il y a plus d'avantages [que d'inconvénients], surtout considérant avec les femmes et filles autochtones disparues et assassinées , a-t-elle déclaré en entrevue avec CBC /Radio-Canada.

La douleur [des familles] ne dsparaîtra pas, mais leurs questions auraient des réponses.

Un porte-parole de la GRC , Robin Percival, a indiqué vendredi que la Banque nationale de données génétiques a permis d'obtenir 80 875 pistes dans les enquêtes en identifiant des contrevenants et 9007 associations entre des scènes de crime de différentes organisations policières .

Parmi les 80 875 pistes, 5265 étaient liées à des enquêtes sur des affaires de meurtre.

Des informations à protéger

De son côté, une ancienne Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario, Ann Cavoukian, s'oppose au fait que la GRC soit responsable de la Banque nationale de données génétiques.

Il est arrivé dans le passé que la GRC dépasse les limites de ses pouvoirs, donc il faudrait surveiller l'utilisation de cet outil , dit-elle.

Je suis contre le fait que ces informations soient accessibles à toutes les organisations policières et leurs membres, qu'un cas soit lié à un mandat ou non, car cela implique qu'ils pourraient y accéder en tout temps.

Elle estime que les policiers devraient avoir besoin d'un mandat donné par un juge pour pouvoir accéder au profil génétique des Canadiens. L'ADN est une source d'information très sensible parce qu'elle permet d'identifier parfaitement quelqu'un. Elle doit être protégée avec soin , argue Ann Cavoukian.

Les gens ont la capacité de préserver leurs informations personnelles et leur intimité, ils ne doivent pas l'oublier.

