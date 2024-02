200 citoyens rassemblés en opposition au parc d’éoliennes en Mauricie

Le mouvement d'opposition à l'avènement d'un parc d'éoliennes en Mauricie prend de l'ampleur. 200 citoyens ont participé aujourd'hui à Saint-Maurice à une assemblée durant laquelle un panel d'intervenants a tiré à boulets rouges sur le projet de TES Canada. TES souhaite implanter 144 éoliennes pour alimenter en électricité son futur complexe de production d'hydrogène vert à Shawinigan.

Il s’agit de la deuxième assemblée citoyenne sur le même thème à être organisée en quelques jours.

Claude Charron, un résident de Saint-Ferdinand d'Halifax, vivant entouré d'éoliennes est venu dépeindre son cauchemar quotidien et soumettre ses griefs : empiétement sur les terres agricoles, dévaluation des propriétés, nuisance sonore et visuelle. Il fait aussi état de la détérioration du climat social et familial au point où même, certains évitent les réveillons de Noël avec les proches.

Il se dit favorable aux éoliennes, à condition par contre que celles-ci soient érigées dans un endroit où ce sera le moins dérangeant possible.

Aux yeux du mouvement d'opposition le climat social est effectivement un enjeu majeur.

Pour éviter qu'il y ait des bouleversements sociaux, il faut que les gens connaissent les impacts négatifs. Dans mon cas, ça modifie le paysage [...] ça touche aussi la production agricole. Ça touche aussi la diminution du territoire agricole