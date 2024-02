Les ventes d’appartements en copropriété en hausse à Edmonton

Alors que les ventes sont en hausse, les agents immobiliers d'Edmonton espèrent que le marché des appartements en copropriété de la capitale est en train de se redresser, après un effondrement qui a duré une décennie.

Les derniers chiffres de l'association d'agents immobiliers Realtors d'Edmonton montrent que les ventes d'appartements en copropriété ont bondi de 50 % en janvier par rapport à la même période l'an dernier.

Le groupe a noté une demande croissante de condos en 2023, soulignant que les taux d'intérêt élevés poussent les acheteurs potentiels à se tourner vers des propriétés moins chères.

Les agents disent qu'ils remarquent ce changement après une longue période de stagnation du marché, où les vendeurs ont vu leur appartement rester pendant des mois sans offre, même à un prix souvent bien inférieur à celui qu'ils ont payé.

Au cours des deux derniers mois, j'ai vu quelque chose que nous n'avions pas vu depuis peut-être 2007, à savoir des guerres d'enchères sur les condos.

Selon l'agente immobilière Sara Kalke, la demande croissante a commencé à être particulièrement remarquable au cours de la seconde moitié de 2023. Récemment, elle dit avoir assisté à une bataille à quatre pour un appartement dans le sud-ouest d'Edmonton.

J'ai été complètement sidérée , dit-elle. Le prix était très intéressant, mais il venait juste d'arriver sur le marché et il y avait une énorme demande... Tous les agents concernés n'arrêtaient pas de se dire : que se passe-t-il?

Le prix de référence des appartements en copropriété à Edmonton a augmenté de 5 % à la fin de 2023. Les statistiques de l'Association canadienne de l'immeuble (ACI) montrent qu'il s'agit de la première augmentation en fin d'année depuis 2014.

Après avoir atteint un sommet en 2015, les prix des appartements en copropriété à Edmonton n'ont cessé de baisser, chutant de près de 11 % entre 2013 et 2023. En comparaison, au cours de la même période, les prix des copropriétés ont augmenté d'environ 25 % à Calgary et de 75 % à Montréal. Dans les régions de Toronto et de Vancouver, les prix de référence ont plus que doublé.

Par conséquent, il est possible d'acheter un appartement en copropriété à Edmonton pour moins de 200 000 $, contre environ 750 000 $ à Vancouver et 680 000 $ à Toronto. À Calgary, le prix de référence d'un appartement a grimpé à près de 330 000 $.

Des personnes originaires d'autres provinces où le prix est trop élevé ou qui veulent faire un investissement envisagent donc plus que jamais d'acheter à Edmonton , remarque Mme Kalke.

Migration interprovinciale et hausse des loyers

Selon Jackie Ng, un courtier d'Edmonton dont l'entreprise Arivl se concentre sur les acheteurs de première maison et les copropriétés, l'offre excédentaire a été un problème sur le marché des appartements en copropriété de la ville, et c'est en partie ce qui aurait maintenu les prix à un bas niveau.

Le prix relativement abordable des maisons individuelles a aussi détourné de nombreux acheteurs des appartements en copropriété, mais la hausse des coûts d'emprunt vient changer la donne.

M. Ng remarque un regain d'intérêt de la part d'acheteurs de l'extérieur de la province qui envisagent de s'installer à Edmonton à l'égard des appartements en copropriété et des maisons en rangée.

L'augmentation du coût des loyers est un autre facteur qui incite les gens à se tourner vers le marché des appartements en copropriété. Le dernier rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (Nouvelle fenêtre) sur le marché locatif indique que le coût mensuel de l'achat d'un appartement représente environ 14 % du revenu des ménages, ce qui est de loin le ratio le plus faible parmi les grandes villes du pays.

En outre, le nombre de logements vacants est en baisse pour la deuxième année consécutive et le loyer moyen d'un appartement de deux chambres à coucher a augmenté pour atteindre environ 1400 $ en 2023.

Comme les loyers augmentent très rapidement, de nombreux locataires pourraient envisager de devenir propriétaires, indique le rapport. Ce changement pourrait faire baisser leurs frais de logement mensuels, car les prix des habitations, surtout ceux des copropriétés, sont assez bas. [...] Le principal obstacle demeure la mise de fonds, surtout pour les accédants à la propriété.

Tom Shearer, courtier chez Royal LePage Noralta, dit s'attendre à ce que de nouveaux arrivants continuent de s'intéresser à Edmonton, ce qui signifie que le marché des appartements en copropriété sera lui aussi plus actif.

S'ils baissent les taux d'intérêt, disons vers la fin du deuxième trimestre [de 2024], je pense que cela ne fera qu'attiser le feu de notre marché immobilier.

Avec les informations de Madeline Smith