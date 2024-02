La sécheresse pourrait limiter la consommation d’eau des gazières et pétrolières en C.-B.

La Régie de l’énergie de la Colombie-Britannique, B.C. Energy Regulator, prévient l’industrie pétrolière et gazière d’un risque de pénurie d’eau en 2024 et qu’elles doivent se préparer à des restrictions sur son utilisation, voire des suspensions.

Selon la Régie, les effets de la sécheresse de l’été et l’automne 2023 dans le nord de la province continuent de dégrader le débit des cours d’eau et des eaux souterraines, puisque le niveau des précipitations de neige est plus bas que la moyenne annuelle, selon le dernier rapport provincial sur les conditions d’enneigement publié le 1er février.

La combinaison de ces deux phénomènes augmente le risque de sécheresse en 2024 et donc l’approvisionnement en eau pourrait être réduit dans le nord, un autre été , informe l’avis de la Régie du 26 janvier (Nouvelle fenêtre).

Le nord-est de la province, où la majorité des sites de production de pétrole et de gaz naturel se trouve, a été la région la plus durement touchée par la sécheresse l’an dernier.

Le niveau de sécheresse des quatre bassins de cette région, Fort Nelson, East Peace, North Peace et South Peace, est encore aujourd’hui à 5, soit le niveau le plus élevé (Nouvelle fenêtre).

L'hydrologue de la régie, Ryan Rolick, explique que l’avis a été émis par souci de précaution, puisqu’il pourrait y avoir plus d'accumulation de neige durant l’hiver, et qu’il peut aussi pleuvoir suffisamment durant le printemps et l’été.

Cependant, l’inverse est tout aussi possible, selon lui : si les précipitations de neige sont insuffisantes ou que le printemps et l’été sont similaires à 2023, cela pourrait indiquer une autre saison de manque d’eau alarmante, principalement dans le nord-est .

L’Association canadienne des producteurs pétroliers affirme dans une déclaration écrite que les membres installés en Colombie-Britannique surveillent la situation.

Les entreprises utilisent l’eau recyclée provenant de leurs propres opérations pour réduire l’utilisation d’eau douce, écrit Richard Wong, vice-président de l’ ACPP .

Selon la Régie, la quantité d'eau que l'industrie prélève par an représente une moyenne de 0,004 % du volume total des eaux de ruissellement annuelles dans le nord-est de la Colombie-Britannique .

Elle confirme cependant la suspension pour une durée indéterminée des permis d’extraction d’eau pour 10 rivières situées dans les bassins versants des rivières Liard et de la Paix, et celui du fleuve Fraser.

Les entreprises devraient mettre à jour leur plan de gestion de l’eau et trouver des solutions d'entreposage afin de l’utiliser durant une période de sécheresse , conseille Ryan Rolick.

Avec des informations Karin Larsen