Pêche au sébaste : «c’est l’histoire qui se répète»

L’ancien pêcheur André Bourgeois a très bien connu la pêche au sébaste, communément appelé «poisson rouge», depuis les années 1980 jusqu’à son moratoire. Aujourd’hui, le madelinot s’explique mal la réouverture de cette pêche qu’il considère comme «destructrice».

Après avoir été capitaine d’une flottille madelinienne puis pêcheur de crevette au Labrador, André Bourgeois fut capitaine du Lady Shippagan, un bateau hauturier de 127 pieds avec un chalut, qui servait à la pêche à la morue et au sébaste pour une entreprise de Caraquet au Nouveau-Brunswick.

Ouvrir en mode plein écran Le Lady Shippagan a servi à la pêche au sébaste durant plusieurs années. (Photo d'archives) Photo : André Bourgeois

J’ai été capitaine de 1983 ou 1984 jusqu’au moratoire , raconte-t-il. Le moratoire sur le sébaste a été décrété par Pêches et Océans Canada en 1995.

Le modèle d’affaires étant différent à l’époque —les usines de transformation possédaient les permis de pêche plutôt que les pêcheurs eux-mêmes—, l’imposition d’un moratoire a fait mal aux flottilles qui pêchaient ce poisson.

On s’est ramassé avec rien , avoue André Bourgeois. On n’a même pas été reconnu comme capitaines professionnels, même si c’était nous autres qui rapportions les 5 ou 6 millions de livres de poissons rouges par année et 6 ou 7 millions de livres de morue aussi l’hiver , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Dans les années 80, des pêcheurs ramenaient de grandes quantités de sébaste notamment aux quais de la Péninsule acadienne. (Photo d'archives). Photo : André Bourgeois

M. Bourgeois déplore également les pertes qu’il y avait à l’époque, vu les grandes quantités de poisson pêché.

Comme de raison, avec de gros voyages de poissons, qui passent des fois une semaine à bord, il y avait beaucoup de perte… Beaucoup de petits poissons, beaucoup de pêcheries, beaucoup de perte , déplore-t-il.

Je n’ai pas peur de le dire. J’ai détruit la morue. Le [poisson] rouge, c’est la même chose, on l’a détruit complètement. […] c’est ça que j’ai de la misère à comprendre pourquoi on va recommencer la même chose.

À la fin du mois de janvier, la ministre des Pêches et des Océans, Diane Lebouthillier, a annoncé la réouverture de la pêche commerciale au sébaste dans le golfe du Saint-Laurent.

Publicité

La part du lion du quota pour pêcher cette espèce en 2024 revient aux grands bateaux hauturiers, qui profiteront de 58,69 % du quota de 25 000 tonnes accordé par le MPO .

André Bourgeois avoue qu’il a été surpris de cette allocation aux grands bateaux, qui ont, selon lui, largement contribué à la surpêche à l’époque.

On a mis 30 ans à régénérer les fonds marins, mais là les gros bateaux qui vont draguer le fond, on va tout rescraper le fond d’ici quatre ou cinq ans. C’est l’histoire qui se répète , dit-il.

Il me semble qu’on n’apprend pas, c’est encore la même maudite affaire qui s’en vient. C’est fâchant! Je suis convaincu que les Gaspésiens doivent penser comme moi.

Le golfe du Saint-Laurent compte très peu voire même aucun bateau hauturier de plus de 100 pieds d’après M. Bourgeois et il dit ne pas comprendre cette décision du MPO , qu’il considère comme un changement de cap inattendu.

[La ministre] Lebouthillier est venue aux Îles-de-la-Madeleine et elle m’a dit que ça serait fini les erreurs du passé et qu’elle ne voulait plus de « capitaines de salon », qui comme moi pêchaient pour des compagnies. Ç’a été ça pendant cinq ou six mois, mais à la dernière [minute], ça a tout changé , raconte-t-il.

Je pense qu’on s’est fait passé un sapin au Québec et dans l’Est-du-Canada, parce que là, ça va aller aux compagnies , affirme l’ancien pêcheur de sébaste et de morue madelinot.