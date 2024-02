Assurer la sécurité pendant l’Expédition Premières Nations : « un défi multidisciplinaire »

C’est sans incident majeur que les motoneigistes participant à la deuxième édition de l’Expédition Premières Nations ont franchi la première moitié de leur itinéraire à travers le Québec.

Après être partis de Pessamit, sur la Côte-Nord, le convoi est notamment passé par Lebel-sur-Quévillon, Pikogan et Rouyn-Noranda ces derniers jours.

La destination finale, le Territoire Meshkenu, à Saint-Tite-des-caps, sera atteinte après 3230 kilomètres de sentiers fédérés et de hors-piste.

Les nombreux passages en zones isolées représentent un défi pour l’équipe de Airmedic, en charge de la sécurité des participants.

L'infirmier de vol Fabian Severino Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

C’est un défi multidisciplinaire parce qu’il y a autant des enjeux côté pilotes que côté infirmiers et paramédics, soutient Fabian Severino, infirmier de vol chez Airmedic. Par exemple, c’est de placer l’hélicoptère sur des points stratégiques tout au long de la course pour être capable d’administrer des soins si besoin il y a dans un minimum de temps.

Ainsi, lors du passage de quelques jours des motoneigistes en Abitibi-Témiscamingue, Val-d’Or a été choisie comme base pour poser l’hélicoptère en raison de sa position centrale.

Fabian Severino explique que les équipes sont préparées à intervenir dans les territoires difficiles d’accès ou encore densément boisés.

On opère comme on opère tout au fil de l’année, dit-il. On est habitués à ce genre de mission, des fois on intervient avec des personnes et on n’est pas forcément capables de se poser directement sur les lieux de l’incident pour soigner la personne, alors c’est toujours de trouver un compromis avec les pilotes pour se poser sécuritairement à un endroit.

L'hélicoptère de Airmedic s'est posé dans le stationnement du Centre communautaire d'Évain avant l'arrivée à Rouyn-Noranda des participants de l'Expédition Premières Nations. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

L’infirmier souligne que pour une aussi longue expédition, la gestion du personnel doit également être soigneusement préparée.

On a plusieurs équipes de pilotes, parce que les pilotes sont régis par Transport Canada pour les heures de travail et les heures de repos. C’est une bonne gestion. Tous nos mouvements, par rapport à l’expédition, c’est toujours pensé en fonction de pouvoir couvrir avec l’hélicoptère 24 heures sur 24 les différentes personnes qui auraient besoin de nous , fait-il observer.

Pas d’incidents majeurs

Fabian Severino affirme qu’aucun incident avec blessé ne s’est produit jusqu’à maintenant lors de l’expédition. Il croit que la formation offerte aux participants ainsi qu’aux intervenants au sol y est pour quelque chose.

Tous les motoneigistes sont quand même très conscients du risque, ils sont prudents. C’est beaucoup une action de prévention qu’on fait. Avec les motoneigistes par exemple, quand on sait qu’il y a des conditions de vol difficiles, qu’on sait que les vols ou les missions vont être difficiles, à ce moment-là on fait une action préventive avec les motoneigistes. On va leur dire : "Aujourd’hui, c’est vraiment important de rester beaucoup plus sécuritaire, d’être vraiment prudents et de faire attention aux uns et aux autres" , donne-t-il en exemple.

Les motoneigistes de l'Expédition Premières Nations circulent parfois hors des sentiers fédérés. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Tisser des liens avec les communautés

Alors que l'Expédition Premières Nations vise notamment à rapprocher les différentes communautés du Québec, l'infirmier de vol soutient que l'implication d'Airmedic entraînera à cet égard des retombées positives qui iront au-delà de l'expédition à motoneige.

Avec Airmedic, la majorité de nos patients sont issus des communautés autochtones. De les voir dans un contexte comme ici [à Rouyn-Noranda], un contexte où on n’est pas là pour soigner quelqu’un, mais pour leur dire qu’on est là pour la cause, pour leur sécurité, parce qu’on commandite l’événement. De se voir dans un contexte un peu plus chaleureux où on peut davantage échanger que dans des situations de détresse où des gens ont besoin de nos soins, c’est vraiment favorable pour notre collaboration , considère-t-il.

Fabian Severino se considère privilégié d'avoir pu assister à une cérémonie du feu sacré. Sur la photo, Debby Flamand s'apprête à débuter une telle cérémonie lors du passage à Manawan de la première Expédition Premières Nations, en 2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin