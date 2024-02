Attaques de James Smith : la province affirme que des recommandations sont déjà appliquées

À la lumière des recommandations formulées lors de l’enquête du coroner sur les attaques du 4 septembre 2022, la Saskatchewan affirme qu'elle applique déjà plusieurs d'entre elles.

Le jour du drame, Myles Sanderson a poignardé 11 personnes, dont son frère, Damien Sanderson, et en a blessé 17 autres dans la Nation crie James Smith et dans le village voisin de Weldon, en Saskatchewan.

L'enquête du coroner sur l'événement a mené à 14 recommandations des jurés et 15 du coroner ayant présidé l’enquête, Blaine R. Beaven, qui visent à éviter qu’un drame similaire se reproduise.

Le ministre des Services correctionnels, des Services de police et de la Sécurité publique, Paul Merriman, a noté vendredi que la province soutient ces recommandations.

Certaines d'entre elles étaient en voie d'être appliquées avant l'enquête et d'autres étaient en train d'être élaborées avant les attaques , affirme-t-il.

Ces recommandations se sont principalement adressées à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), à Service correctionnel Canada de même qu’à la Nation crie James Smith.

Elles comprennent des demandes pour plus de soutien pour les contrevenants, plus de collaboration entre les Premières Nations et la police, des changements dans la gestion des libérations conditionnelles ainsi que plus de ressources visant la réintégration des personnes incarcérées.

Le ministre Merriman affirme que des mesures allant dans ce sens sont déjà en place, notamment les équipes responsables de la réduction de la criminalité dans les régions où les crimes sont plus fréquents.

Nous avons mis en place des programmes comme une équipe d'exécution et de suppression des mandats. [...] C'est une équipe qui se concentre sur les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt, surtout les criminels violents , dit-il.

C'est une question d'avoir une meilleure collecte et distribution des données, ça nous permettrait d'atteindre les gens qui sont illégalement en liberté.

Besoin de plus de policiers

Après la conclusion de l'enquête, la commandante divisionnaire de la GRC de la Saskatchewan, Rhonda Blackmore, a indiqué que son organisation a besoin de plus de ressources pour faire son travail efficacement.

Paul Merriman abonde dans le même sens et souligne qu'il y a un taux de vacances de 10 % au sein de la GRC dans la province, en plus de 6 à 7 % des employés en congés liés au stress ou de maternité.

Si davantage de policiers de la GRC viennent en Saskatchewan, nous sommes prêts à financer leur embauche , assure-t-il.

Pour sa part, la Fédération de la police nationale, un syndicat qui représente environ 20 000 membres de la GRC, salue les recommandations liées à l'enquête, mais estime que des investissements sont nécessaires pour les mettre en place.

L'administrateur du conseil pour la région des Prairies de la Fédération, Morgan Buckingham, indique que son organisation demande 100 millions $ sur cinq ans pour embaucher 300 policiers.

Selon lui, ces embauches comprendraient entre autres 138 policiers actifs dans les Premières Nations et 162 agents œuvrant dans d'autres secteurs. M. Buckingham précise que le taux de policiers par habitant en Saskatchewan à son point le plus bas en 20 ans.

Nous n'avons pas vu de nouveau financement pour plus de policiers actifs en première ligne en Saskatchewan depuis 2013, approximativement , dit-il.

Morgan Buckingham soutient aussi que le gouvernement de la Saskatchewan devrait reconsidérer le fait d'établir une nouvelle police provinciale, le Saskatchewan Marshals Service.

Ce sont 20 millions $ investis dans une force de police qui ferait un travail redondant, selon nous. [...] Cet argent pourrait être investi dans l'infrastructure existante, ce montant équivaudrait à l'embauche de 100 policiers [de la GRC ] de plus dans la province.

Le ministre Paul Merriman argue pour sa part que la police provinciale est une entité séparée qui vise à répondre aux besoins locaux.

Si le gouvernement fédéral et la GRC ne peuvent amener davantage de policiers ici, il faut que nous considérions nos autres options pour protéger nos communautés.

Avec les informations de Pratyush Dayal et de Vincent Turgeon