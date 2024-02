Les étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) bénéficient maintenant d’une toute nouvelle salle, dédiée entièrement au sport électronique. L’UQTR a récemment investi 360 000 $ pour faire l’achat de 14 ordinateurs hyper puissants, deux écrans géants ainsi que du mobilier ergonomique.

La salle, bâtie à la fine pointe de la technologie, est réservée aux membres de l’équipe de l’ UQTR . Depuis le début de la session, on y organise des entraînements et des tournois, six soirs par semaine.

Ça existe ailleurs au Canada, mais nous sommes très avant-gardistes. La salle haute performance sert à amener l’athlète tout près du niveau professionnel , indique Louis-Olivier Pagé Primeau, responsable de ligue pour le Club Esports de l'UQTR.

Le programme de sport électronique de l’UQTR a connu une importante croissance au cours de la dernière année. Juste depuis un an, on est passé de 13 membres à 26 membres , indique Louis-Olivier Pagé Primeau, responsable de ligue pour le Club Esports de l’ UQTR .

Avec le récent investissement, l’ UQTR espère poursuivre sur sa lancée et attirer plus d’adeptes de sport électronique.

Je m’attends à une croissance exponentielle

En novembre dernier, l’ UQTR est devenue le premier programme québécois postsecondaire accrédité par Esport Canada Varsity. L'équipe de sport électronique se classe parmi les 32 meilleures équipes en Amérique du Nord au jeu League of Legends.

Publicité

Le club arbore les couleurs des Patriotes, l'équipe universitaire, soit l'orange et le vert, bien qu'il n'en porte pas encore le nom. Louis-Olivier Pagé Primeau affirme que le travail est enclenché pour se faire reconnaître à sa juste valeur.

Les équipes de sport électronique de l’ UQTR s’ajoutent au microprogramme académique en développement du sport électronique chapeauté par la développeuse de jeux et joueuse professionnelle Stéphanie Harvey. Le microprogramme de 15 crédits est le premier du genre au Québec. Il n'est pas obligatoire d'y participer pour intégrer les équipes de sport électronique de l' UQTR .

D'après le reportage de Charles Antoine Boulanger