40 ans pour l’Accompagnement des femmes immigrantes de l’Outaouais

En 40 ans, l’Accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais est venu en aide à plusieurs personnes. Pour célébrer le mois de l’histoire des Noirs, voici les témoignages de femmes impliquées auprès de l’organisme : Fatouma Sylla et Aïcha Koné.

La mission de l’ AFIO est d’aider les femmes immigrantes et leur famille dans leur intégration culturelle, économique et sociale.

Selon le recensement de 2021 de Statistiques Canada, environ 15,5 % de la population de la ville de Gatineau était immigrante. À Chelsea et Cantley, elle représentait 9,3 % et 5,5 % de la population.

Fatouma Sylla et la confiance en elle

Fatouma Sylla étudie à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) en développement international. Originaire du Sénégal, elle vit au Canada depuis maintenant trois ans.

Fatouma Sylla est arrivée au Canada il y a trois ans.

L' AFIO m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Je sais que sans eux, je n'aurais pas eu cette confiance en moi, ce courage.

Elle a bénéficié des services de l’ AFIO . Elle se souvient d’un événement auquel elle a participé, une simulation du conseil municipal de Gatineau qui l'a poussée à croire en elle.

Durant la simulation, on a eu des intervenants qui nous ont vraiment encouragés à croire en nos rêves en fait. En tant qu'étudiante internationale, en tant qu'immigrante, ce n’est pas facile , raconte l’étudiante. On n'a pas forcément des connaissances, on ne sait pas forcément comment s'intégrer dans la société québécoise.

Férue de politique, Fatouma fait désormais partie d’un comité de recherche des jeunes du Sommet jeunes afros.

La jeune femme de 21 ans continue de venir régulièrement à l' AFIO pour demander conseil et participer à des événements.

Aïcha Koné pour faire changer les choses

L’AFIO compte aujourd'hui une équipe de 20 intervenants, soit 5 fois plus qu'au début de l'aventure. Aïcha Koné fait partie des professionnels à l’emploi de l’organisme.

L'intervenante spécialisée dans les violences conjugales est bien placée pour constater les défis à relever tout comme les progrès.

Aïcha Koné est intervenante spécialisée dans les violences conjugales à l'AFIO.

On avait des problèmes par rapport à l'interprétariat, on a donc créé notre banque d'interprètes , raconte-t-elle. Quand on avait des défis par rapport à la communication avec la police, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une communauté de pratiques et on est en partenariat direct avec la police.

Son engagement auprès des familles ethnoculturelles immigrantes dans la région ne date pas d’hier.

On essaie d'abattre peu à peu tous les obstacles qui pourraient être sur le chemin de la femme, pour que, encore une fois, elle puisse cheminer paisiblement et être une citoyenne participante de la société , explique Aïcha.

Après 40 ans d'histoire, l’ AFIO est désormais reconnue dans la province comme un incontournable pour les femmes immigrantes et leurs familles.

