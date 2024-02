Poursuite policière à Gatineau pour un véhicule volé

Une poursuite policière a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Gatineau pour récupérer un véhicule volé.

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SVPG) a reçu un appel peu après 00 h 30 d'une citoyenne qui affirme que son véhicule, de marque Jeep, a été volé à Ottawa. Celle-ci est en mesure de géolocaliser son véhicule près de l'autoroute 50 et le boulevard de la Gappe.

Le véhicule a été localisé sur l'autoroute 50 en direction est. Les policiers ont tenté d'intercepter le véhicule alors qu'il empruntait la sortie de la rue des Laurentides sans succès. C'est à ce moment que la poursuite policière s'enclenche.

Le suspect s'est engagé sur la route 148 en direction ouest jusqu'à la rue d'Arizona dans le quartier Angers. Le conducteur a abandonné le véhicule et a pris la fuite à pied.

Publicité

Un périmètre de sécurité a été mis en place. L'individu a ensuite été localisé puis arrêté par les policiers.

L'homme de 24 ans de Thurso est accusé de vol et recel d'un bien de plus de 5000 $, de refus de s'immobiliser, d'entrave au travail des policiers et de bris d'engagement et de conditions.

Samedi, le SPVG a aussi dû intervenir pour un vol de véhicule de marque Jeep au Casino du Lac-Leamy.

Un sommet national pour lutter contre le vol de véhicules aura lieu le 8 février à Ottawa, et réunira les forces policières municipales et provinciales, la Gendarmerie royale du Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada et des constructeurs automobiles.

Avec les informations d'Emmanuelle Poisson