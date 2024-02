Le froid extrême couvre la région de Mayo et de Dawson, au Yukon

« Le refroidissement éolien le plus froid atteindra entre moins 50 et moins 55 », prévient Environnement Canada dans son avertissement de froid extrême émis pour Beaver Creek, Pelly-Carmacks, Dawson et Mayo, dans le nord du Territoire.

Selon l’avertissement, ce froid extrême est provoqué par une crête de l’Arctique. En général, on prévoit des vents légers au cours de cet épisode, mais même des vents légers peuvent générer un refroidissement éolien de moins 50 ou plus froid.

Cependant, l’agence météorologique fédérale prévoit que les effets du froid éolien diminueront cet après-midi, puisqu’une masse d’air chaud va se propager dans la région.

De la neige au sud de Whitehorse

La région de Watson Lake recevra entre 15 et 20 cm de neige en matinée, indique un autre avertissement d’Environnement Canada pour le territoire.

Il est déjà tombé 13 cm de neige. On prévoit encore de 2 à 4 centimètres de neige avant que la neige cesse, d'ici midi.

Dans les montagnes, les conditions avalancheuses sont considérablement dangereuses, selon Avalanche Canada.

Les conditions routières sont également mauvaises sur la route Haines, entre Pleasant Camp en Colombie-Britannique et Dezadeash au Yukon, à cause d’un manque de visibilité en raison de la neige. De plus, les vents sont forts et les accotements très enneigés sur cette route.

Il est toutefois déconseillé d’emprunter les routes secondaires puisque des tronçons sont glacés et qu’il y a notamment de la glace noire à certains endroits.