Une autre RPA de 100 unités fermera à Montréal malgré les 200 M$ de Québec

Le mouvement de fermeture de résidences privées pour aînés (RPA) se poursuit.

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, les employés et les résidents du Manoir King David ont été informés de la décision des propriétaires au retour des Fêtes.

Après un examen attentif et une évaluation approfondie de la viabilité financière du Manoir, nous avons le regret d'annoncer la fermeture imminente des opérations du Manoir dans les mois à venir , peut-on lire dans une communication transmise au personnel.

Construit dans les années 1970, cet immeuble de huit étages était une des quelques RPA de la municipalité défusionnée de Côte-Saint-Luc, dans l’ouest de Montréal.

Ses propriétaires, Thomas Marcantonio et Alfonso Graceffa, sont bien connus des milieux financiers.

Ouvrir en mode plein écran Les propriétaires du Manoir King David avaient acheté cet immeuble pour 2,6 millions de dollars à la Fiducie Desjardins en 1997. Photo : Ivanoh Demers

Près de 80 aînés à déménager

Au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, le porte-parole Carl Thériault explique que les 77 résidents de cette RPA ont maintenant un dossier au CLSC [...] et chaque usager est évalué par un professionnel de l'équipe de soutien à l'autonomie des personnes âgées .

Publicité

Des résidents seront relogés dans une autre RPA à proximité, détenue par le groupe Cogir.

Au registre provincial des RPA , le Manoir King David est enregistré comme une résidence de catégorie 3 pour des résidents semi-autonomes. On y trouve en principe des services d’assistance personnelle, de soins infirmiers, d’aide domestique, de repas et de loisirs.

La plupart des résidents ont plus de 85 ans.

Ouvrir en mode plein écran Daniel Lévesque, conseiller au Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-FTQ). Photo : Radio-Canada

Au Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-FTQ), on se préoccupe du sort des résidents. C'est quand même des personnes âgées en perte d'autonomie qui vont devoir être relogées [...], ce sont des gens de 80-90 ans , souligne le conseiller syndical Daniel Lévesque.

Publicité

J'ai comme l'impression que les propriétaires considèrent ça comme de l'immobilier , dit-il.

M. Lévesque souligne également certains problèmes en ce qui concerne la quarantaine d’employés, dont plusieurs n’auraient reçu aucun versement de la prime de 4 $ l’heure depuis plusieurs mois. La relocalisation du personnel unilingue anglophone serait également discutée.

Ce syndicat représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la santé et des services sociaux, et se présente comme le plus grand syndicat dans les résidences privées pour personnes âgées.

L’avocat qui représente les propriétaires a poliment refusé notre offre de commenter. Si la situation devait évoluer autrement, je vous ferai signe , a précisé Me Stéphane Gaudet.

Ouvrir en mode plein écran 2500 aînés ont dû se reloger en 2023 en raison de fermetures de RPA. Photo : Ivanoh Demers

Onde de choc

Dans l’est de Montréal, l’annonce récente de la fermeture de la Résidence Jardin botanique avait créé une onde de choc auprès des résidents et de certains politiciens.

Je pense qu’il faut faire tout ce qu’on peut pour essayer de protéger nos personnes aînées , avait déclaré la mairesse Valérie Plante en encourageant les arrondissements et les administrations municipales à interdire la conversion de résidences privées pour aînés en logements.

À Côte-Saint-Luc, aucun règlement n’interdit de telles conversions.

Ce bâtiment est situé dans une zone où un immeuble d'appartements pourrait être ouvert sans modification du zonage , explique le directeur des affaires publiques et des communications, Darryl Levine. Aucune demande de permis n’a cependant été déposée à ce jour, précise-t-il.

La ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, a dévoilé ces derniers jours un programme d'allocations de 200 millions de dollars sur cinq ans destiné à freiner la vague de fermetures de petites RPA .

Au CIUSSS , on reconnaît que ce programme ne pourra pas sauver la RPA . Étant donné la fermeture, l'achat de places en RPA ne s'applique pas au Manoir King David , répond le porte-parole Carl Thériault.

Un ex-PDG d’une filiale de la Caisse de dépôt

Un des propriétaires du Manoir King David, Alfonso Graceffa, a fait les manchettes ces dernières années alors qu’il était chef de la direction d’Otéra Capital, une des filiales immobilières de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

M. Graceffa avait déploré avec véhémence son congédiement abusif et injustifié par la CDPQ .