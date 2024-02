Ces Canadiens à surveiller aux prix Grammy, dimanche

Le paysage musical diversifié du Canada sera mis à l'honneur de plusieurs façons aux prix Grammy, dont la cérémonie se tiendra dimanche. Certains sont reconnus mondialement, d'autres sont des créateurs de l'ombre, mais, chose certaine, les finalistes canadiens de cette année couvrent un éventail de genres et de styles. Voici cinq choses à surveiller durant la soirée :

1- Le meneur

Le Canadien d'origine roumaine Serban Ghenea, ingénieur de son et mixeur de musique pop, est en tête du peloton avec sept nominations, tandis que le rappeur ontarien Drake et la chanteuse folk Allison Russell, née à Montréal, sont tous les deux nommés quatre fois.

Ghenea est parmi les personnes nommés à surveiller, lui qui compte déjà à son actif le nombre incroyable de 19 prix Grammy. Pour l'enregistrement de l'année, il a participé à la création de trois chansons intitulées Anti-Hero de Taylor Swift, Vampire, d'Olivia Rodrigo et Worship de Jon Batiste.

Publicité

Pour l'album de l'année, son nom figure sur les pochettes de Midnights de Taylor Swift et de Guts d'Olivia Rodrigo. Et dans la catégorie du meilleur enregistrement pop dance, deux succès auxquels il a contribués avec le DJ et producteur David Guetta font partie des œuvres en lice.

2- La surprise

Avec neuf victoires aux prix Grammy, c'est étonnant que Joni Mitchell n'ait jamais offert de prestation durant le gala. Mais l'autrice-compositrice-interprète de 80 ans pourra bientôt ajouter cette expérience à sa liste.

Le suspense demeure quant à savoir si d'autres artistes de renom pourraient rejoindre Mitchell sur scène. Puisque les prix Grammy aiment les collaborations scéniques, il y a fort à parier que plusieurs personnes ont levé la main pour faire partie de ce numéro.

Ouvrir en mode plein écran La Canadienne Joni Mitchell. Photo : Getty Images / Frederick M. Brown

Joni Mitchell est également nommée dans la catégorie du meilleur album folk pour un opus enregistré à un concert, en juin 2022. Elle revenait alors sur scène après une absence de plusieurs années, elle qui a restée à l'écart en raison d'ennuis de santé. Elle rivalise avec son compatriote, l'auteur-compositeur-interprète canadien Rufus Wainwright.

3- L'étoile montante

Alors que la critique a salué la carrière d'Allison Russell, comblée de nominations aux prix Grammy ces dernières années, la Montréalaise n'a pas encore remporté le fameux trophée. Cela pourrait changer, puisqu'elle a quatre nominations pour The Returner.

Ouvrir en mode plein écran Allison Russell est nommée quatre fois pour un prix Grammy. Photo : getty images for americana music / Terry Wyatt

Son deuxième album, Americana, obtient une nommination à titre de meilleur album, et la chanson titre est en lice pour la meilleure performance du même genre. Sa chanson Eve Was Black est également en nomination.

Publicité

4- Le retour

Après plusieurs années de boycottage lors desquelles il n'a soumis aucune production musicale, Drake a récolté quatre nominations, cette année.

Ce n'est toutefois pas exactement un retour à part entière pour l'artiste torontois. Il partage ces nominations 2024 avec d'autres artistes, puisqu'elles sont techniquement liées à des projets de collaboration.

Voilà ce qui explique probablement son retour aux prix Grammy : sa volonté de ne pas pénaliser ses collaborateurs. Le véritable test aura lieu l'an prochain, quand son dernier album, For All the Dogs, sera admissible.

5- Les nouveaux nommés

Parmi les nouveaux prétendants aux prix Grammy, on retrouve le groupe torontois Alvvays, qui a décroché une nomination pour la meilleure performance de musique alternative avec son succès indépendant Belinda Says.

Le chef d'orchestre et pianiste montréalais Yannick Nezet-Séguin, qui a déjà remporté un Grammy à trois reprises, pourrait en gagner deux autres dans les catégories mettant la musique classique en valeur.

Ouvrir en mode plein écran Yannick Nézet-Séguin récolte deux nominations aux prix Grammy. Photo : Getty Images / Andreas Rentz

Henry Walter, d'Halifax, l'Ontarien Joel Zimmerman, le Montréalais William Shatner, le groupe torontois Badbadnotgood et le groupe Spiritbox, basé à Victoria, sont également en lice pour dimanche.

La 66e cérémonie des prix Grammy, animée par Trevor Noah, est diffusée sur Citytv et CBS, le dimanche 4 février 2024.

Avec les informations de La Presse canadienne