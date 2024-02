L’ancien maire de Timmins Vic Power n’est plus

L'ancien politicien Victor M. Power s’est éteint samedi soir à la maison de retraite St. Mary's Gardens de Timmins, à l’âge de 89 ans. Il a siégé au conseil municipal de Timmins pendant plus de quatre décennies et a été son maire à trois reprises.

L'ancien conseiller municipal et proche du défunt maire, Ray Auclair, a été le premier à publier la nouvelle sur les médias sociaux. La Ville de Timmins et la maison funéraire Lessard ont confirmé l'information dimanche en mi-journée.

Drapeaux en berne

Les drapeaux de tous les bâtiments de la Ville ont été mis en berne en l'honneur de l'ancien maire , a indiqué la Municipalité par voie de communiqué.

Ouvrir en mode plein écran Les drapeaux de l'hôtel de ville de Timmins sont en berne pour marquer le décès de l'ancien maire Vic Power. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Sa porte-parole, Amanda Dyer, souligne que l'homme politique considérait sa ville natale comme un important centre d'affaires et de services pour le nord-est de l'Ontario, reconnaissant la valeur des ressources naturelles et des investissements industriels de la région .

M. Power était considéré comme progressiste par ses pairs et restait toujours optimiste quant à l'avenir de Timmins.

Des décennies au service de Timmins

M. Power a été le maire qui a servi le plus longtemps la Ville de Timmins. Élu conseiller municipal en 1966, il devient maire pour la première fois en 1980.

En 1988, il perd l’élection aux mains de Dennis Welin, mais ne se laisse pas abattre par cette défaite et retrouve son siège de maire en 1991 jusqu’à ce qu’il annonce sa retraite en 2000.

Ouvrir en mode plein écran Vic Power et l'ancien conseiller municipal Don Dewsbury. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Trois ans plus tard, alors que la politique lui manque, il se lance de nouveau dans la course à la mairie et remporte son pari. Il sert de nouveau sa ville comme maire jusqu'à ce qu'il annonce de nouveau sa retraite en 2006.

Un héritage bien vivant

La Ville de Timmins ne perd pas de temps et salue le travail acharné de M. Power après cette deuxième retraite : en 2007, l'aéroport est renommé en son honneur.

Ouvrir en mode plein écran Depuis 2007, l'aéroport de Timmins porte le nom Victor M. Power. Photo : Radio-Canada / Martine Laberge

En 2009, M. Power est nommé dans l’Ordre du Canada pour son travail à Timmins.

La gouverneure générale de l'époque, Michaëlle Jean, lui avait alors rendu hommage pour avoir notamment dirigé plusieurs initiatives fructueuses destinées à ouvrir des débouchés économiques et, entre autres, à redynamiser le centre-ville ainsi qu'à mettre sur pied la Corporation de développement économique de Timmins .

Dans ses remarques, elle avait ensuite salué celui qui aura aussi laissé sa marque comme président de la Fédération des municipalités du Nord de l'Ontario et du Groupe d'action des maires du Nord-Est de l'Ontario.

Le public est invité à rendre un dernier hommage à l'ancien maire Vic Power à travers un livre de condoléances , précise le communiqué de la Ville.

La mairesse Michelle Boileau et les membres du conseil le signeront mardi et les membres du public pourront faire de même mercredi dès 8 h 30 à l'hôtel de ville.

Avec les informations de Jimmy Chabot