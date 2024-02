World Energy GH2 présente sa nouvelle étude d’impact environnemental à T.-N.-L.

Le consortium World Energy GH2 a fourni une analyse environnementale plus détaillée de son projet de parc éolien dans l’ouest de Terre-Neuve au gouvernement provincial, mardi.

À l'automne, la province avait indiqué nécessiter plus de précisions avant d'approuver le projet.

Nous nous sommes acquittés de l’obligation de répondre à ces questions en fournissant les informations demandées , a indiqué la semaine dernière le président de World Energy GH2, John Risley.

Il estime que son groupe a répondu de manière exhaustive aux requêtes gouvernementales et que la province va maintenant passer en revue nos réponses.

Le projet Nujio'qonik propose de construire 328 éoliennes et une usine de production d’hydrogène et d’ammoniac dans la péninsule de Port-au-Port et dans la vallée de Codroy.

Une première version incomplète

En août, le consortium World Energy GH2 a remis au gouvernement les premiers documents relatifs aux impacts environnementaux de son projet.

Fin octobre, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique de Terre-Neuve-et-Labrador, Bernard Davis, a indiqué que la province nécessitait une analyse environnementale plus détaillée avant que le projet puisse aller de l’avant.

La nouvelle proposition de World Energy GH2 a été envoyée et rendue publique le 30 janvier 2024. Une période de consultation publique est en cours jusqu’au 20 mars et une décision doit être rendue en avril.

Ouvrir en mode plein écran Le milliardaire John Risley dirige le mégaprojet World Energy GH2 dans l'ouest de Terre-Neuve. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Danny Arsenault

John Risley croit que le projet sera approuvé puisque son entreprise a répondu aux nombreuses interrogations soulevées par la province.

Il a également confirmé que World Energy GH2 pense encore pouvoir produire de l’hydrogène d’ici la fin de 2025 et de l’ammoniac au début 2026 dans son usine à Stephenville.

Détails, modifications, améliorations

L’analyse environnementale de 513 pages soumise mardi présente de nombreux nouveaux détails, modifications et améliorations.

Par exemple, on y écrit que le parc éolien à Port-Au-Port sera plus petit que prévu, passant de 171 turbines à 155.

L’entreprise donne aussi plus de précisions sur la mise en œuvre de son système d’énergie auxiliaire de 50 mégawatts. Un système d’appoint, soit un moteur à pistons ou des turbines alimentées au gaz, fera fonctionner une génératrice qui servira lorsqu’il n’y a pas de vent.

Ouvrir en mode plein écran De nombreux citoyens s'opposent au projet de parc éolien à Port-au-Port. (Photo d'archives) Photo : Troy Turner/CBC

Préoccupations concernant le réseau

À l'automne, le gouvernement provincial a indiqué qu’il n’était pas clair si World Energy GH2 avait conclu une entente avec le réseau électrique d’Hydro Terre-Neuve-et-Labrador pour avoir l’énergie nécessaire pour mener ses projets à terme.

World Energy GH2 souhaitait acheter jusqu’à 155 mégawatts d’électricité à Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, soit l’équivalent du cinquième de l’électricité produite au barrage de Muskrat Falls.

Selon les nouveaux documents, les discussions entre World Energy GH2 et Hydro Terre-Neuve-et-Labrador pour la vente de cette électricité sont en cours depuis le milieu de l’année 2022.

Ouvrir en mode plein écran World Energy GH2 envisage de se connecter au réseau d'Hydro Terre-Neuve-et-Labrador par le biais de la station de Stephenville. Photo : Gracieuseté : World Energy GH2

Hydro Terre-Neuve-et-Labrador a partagé de la rétroaction et des conseils techniques à World Energy GH2 afin d’assurer que son plan soit compatible avec ce qu’Hydro Terre-Neuve-et-Labrador considère comme acceptable en matière de connectivité , peut-on lire dans l’analyse environnementale de World Energy GH2 soumise mardi.

Une étude d’impact sur le réseau est en cours.

La province indique que ces réponses seront aussi examinées pendant la période de consultation publique.

Une porte-parole du ministère de l’Environnement et du Changement climatique de Terre-Neuve-et-Labrador précise que les membres du comité d’évaluation environnementale seront issus de plusieurs ministères fédéraux et provinciaux.