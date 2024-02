Stade olympique : le toit et l’anneau seront finalement remplacés

Après des mois d'analyse, la décision est prise. Radio-Canada a appris que le gouvernement Legault annoncera lundi qu'il remplacera bel et bien le toit et l'anneau technique du Stade olympique.

La ministre responsable, Caroline Proulx, dévoilera à cette occasion une estimation des coûts. Les travaux coûteront des centaines de millions de dollars, mais ne devraient pas atteindre le milliard, selon ce que nous avons appris. Il y a quelques semaines, le quotidien La Presse avait évoqué une facture entre 750 millions et un milliard de dollars.

Le chantier devrait durer 4 ans. Les travaux permettront de démanteler le toit actuel, de remplacer l'anneau technique qui fait tenir toute la structure du Stade et de construire un nouveau toit. La nouvelle toiture sera rigide et fixe, selon les informations que nous avons obtenues. La décision de rénover le Stade s'inscrit dans la volonté de François Legault de faire de la structure un « symbole positif ».

Le gouvernement devrait présenter sa décision dans une logique économique, soit un investissement qui va rapporter. Une fois rénové, le Stade pourra accueillir des événements toute l'année, peu importe les conditions météo, contrairement à l'heure actuelle.

Le gouvernement estime ainsi que quand les travaux seront terminés, les activités du Parc olympique entraîneront des retombées annuelles de près de 150 millions de dollars. Elles sont actuellement évaluées à 68 millions.

Rénover plutôt que démolir

Selon nos sources, l'hypothèse de démolir le Stade a été étudiée. Une évaluation à jour du coût de l'inaction a été faite. Conclusion : démolir la structure coûterait plus de 2 milliards de dollars . Une facture minimale , à laquelle il faudrait ajouter une perte de revenus liés à la location de la quinzaine d'étages de la tour du Stade. On a aussi tenu compte de l'effet sur certains actifs du Parc olympique, de la Ville et de la Société de Transport de Montréal, comme la ligne de métro.

Sans investissements, on aurait été obligés de fermer le Stade l'hiver, et de démanteler son toit d'ici 2 ans, avant la démolition complète. La déconstruction aurait par ailleurs créé un immense trou dans le quartier, après des investissements privés et publics de plus d'un milliard et demi de dollars au cours des dernières années. Le quartier olympique compterait des actifs d'environ 10 milliards, selon les évaluations gouvernementales. La démolition en aurait rayé de la carte une bonne partie.

Le Stade olympique peut accueillir un peu plus de 50 000 spectateurs. Taylor Swift, on l'échappe au Québec, parce qu'on n'est pas capable d'aller dans les stades a notamment déjà affirmé la ministre Caroline Proulx pour défendre l'idée de le rénover.

L'enceinte du Stade olympique est fermée depuis la mi-décembre pour permettre les travaux exploratoires en vue du remplacement du toit. La décision a notamment forcé le CF Montréal à déplacer au stade Saputo son match d'ouverture, en avril.