Spotify a signé un nouvel accord avec l’animateur de balado controversé Joe Rogan

Spotify a signé un nouvel accord de partenariat pluriannuel avec l'animateur de balado controversé Joe Rogan, dont l'émission extrêmement populaire sera bientôt également disponible sur des plateformes concurrentes, comme YouTube et l'application d'Apple.

Spotify a annoncé vendredi le renouvellement du partenariat dans un article publié sur le blogue de l'entreprise. Dans le cadre d'un précédent accord de plusieurs millions de dollars, et depuis 2020, The Joe Rogan Experience était une exclusivité Spotify.

Le Wall Street Journal, qui a révélé la signature du nouvel accord vendredi, a estimé que le nouveau contrat valait 250 millions de dollars américains en vertu de l'entente pluriannuelle, selon des sources anonymes. L'accord implique une garantie minimale initiale, en plus d'un accord de partage des revenus basé sur les ventes publicitaires, a rapporté le journal.

Dans un courriel adressé samedi à l'Associated Press, Spotify a refusé de commenter les détails financiers de l'accord, y compris la valeur estimée.

Populaire et controversé

Au fil des années, Joe Rogan a développé un large public qui écoute ses longues et vastes entrevues avec divers invités, notamment des humoristes, des athlètes, des scientifiques et des théoriciens du complot.

Il n'y a pas de script sur ce dont nous allons parler, et tout se passe en temps réel , a affirmé Joe Rogan sur le blogue de Spotify. Il s'agit simplement d'une véritable conversation organique avec des gens qui s'amusent, ce à quoi nous pouvons tous nous identifier et quelque chose que nous aimons tous faire. Ces conversations ont considérablement changé ma façon de concevoir la vie et continuent de le faire.

L'émission est toujours le balado le plus populaire de Spotify, mais elle est également une cause fréquente de controverse pour l'entreprise. Plus particulièrement, Spotify a subi d'énormes pressions en 2022 pour abandonner Joe Rogan en raison de ses commentaires contre les vaccins contre la COVID-19 et de son utilisation d'insultes racistes. Certains musiciens, dont Neil Young, ont retiré leur musique de la plateforme en signe de protestation.

En février 2022, le cofondateur de Spotify, Daniel Ek, a dénoncé le langage raciste de l'animateur, mais a affirmé qu'il ne croyait pas que faire taire Joe soit la solution .

Les actions de Spotify ont clôturé en hausse de 3,51 dollars, soit près de 2 % à 222,47 dollars américains par action, vendredi.