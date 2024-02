Déguédine pis sort! : tel est le slogan du 70e Carnaval de Québec, et visiblement, les Carnavaleux ont bien compris la consigne. Avec cette météo plus clémente, ils se sont déplacés en grand nombre pour assister au premier défilé de nuit, qui se déroulait dans le quartier Limoilou.

Trompettes, manteaux de fourrure et ceintures fléchées, les inconditionnels du Carnaval de Québec étaient plus qu’enthousiastes à l’idée de renouer avec le défilé. Débutant à 17 h 30, l’événement phare du Carnaval s’est étendu sur une quarantaine de minutes.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs carnavaleux étaient présents pour ce premier défilé de nuit. Photo : Radio-Canada

Une dizaine de chars allégoriques et 300 artistes, musiciens et danseurs ont défilé fluidement sur la 3e avenue, entre la 1re et la 18e rue. Les costumes, les jeux de lumière et de pyrotechnie et l’originalité des chars ont grandement contribué à l’ambiance festive du défilé.

Ouvrir en mode plein écran Ce sont 300 artistes, musiciens et danseurs qui ont participé au défilé de nuit. Photo : Radio-Canada

La musique occupait une place importante dans le spectacle. En plus des traditionnels airs carnavalesques, des prestations surprises d’artistes dont KJT, Sensei H et Renée Wilkin ont bonifiés plusieurs tableaux.

Ouvrir en mode plein écran KJT et Sensei H participaient au défilé de nuit. Photo : Radio-Canada

Les performances de danse et de cirque ont été particulièrement appréciées. En plus des nombreux numéros dansés, les spectateurs ont eu droit à des prouesses d’équilibre, de la jonglerie – parfois même avec du feu! –, du trampoline et du cerceau aérien. Régulièrement, ils soufflaient dans leur trompette pour encourager les artistes.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs numéros de cirque étaient intégrés dans le défilé. Photo : Radio-Canada

Le premier défilé de nuit s’est conclu par l’incontournable apparition de Bonhomme Carnaval, entouré de ses immenses chandelles d’anniversaire humaines. Un autre clin d'œil significatif à ce 70e anniversaire de Bonhomme.

Ouvrir en mode plein écran Bonhomme Carnaval était sur le dernier char allégorique du défilé de nuit. Photo : Radio-Canada

Le prochain défilé de nuit du Carnaval de Québec aura lieu le samedi 10 février sur la Grande Allée, entre l’avenue des Érables et l’avenue Honoré-Mercier.