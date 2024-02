Pierre-Hugues Boisvenu fera ses adieux au Sénat la semaine prochaine après une carrière politique de plus de 30 ans à Québec et à Ottawa. Retour sur le parcours politique d’un père qui s’était donné pour mission de porter la voix de sa fille, Julie, et d’autres victimes d’actes criminels jusqu’à la Chambre rouge.

Cette douleur toujours aussi vive, il a choisi de la transformer en combat pour donner une voix, une visibilité et surtout de l’espoir aux familles de victimes.

En 2004, Pierre-Hugues Boisvenu et trois autres pères ont fondé l’Association des familles de personnes assassinées ou disparues (AFPAD) avec l’intention de renforcer les droits des victimes.

C'était très frustrant d'apprendre qu’on dit aux criminels : "Vous avez le droit à un avocat" [et] on dit à la famille : "Vous, vous vous tenez tranquilles."

Nommé au Sénat en 2010 par Stephen Harper, Pierre-Hugues Boisvenu souligne que les conservateurs sont les seuls qui ont répondu à [son] appel .

J'ai dit : je pense [que] c'est la place. C'est là que mes filles m'envoient , ajoute-t-il.

Si le Sénat est traditionnellement un lieu plus perméable à la partisanerie que la Chambre des communes, le sénateur Boisvenu fait partie des 15 % de sénateurs qui ont une cause , une fonction politique qui permet d’avoir entre les mains un outil d’influence qui permet de faire avancer une cause.

Lorsque je tentais d'entrer en communication avec un ministre quand j'étais président de l'Association, ça prenait de trois à quatre mois avant de lui présenter une situation qui devait être changée. Quand vous êtes sénateur, ça prend 24 heures.

Reconnaître les victimes

Si on lui demande quels éléments du système de justice ont changé en faveur des victimes. M. Boisvenu est catégorique : le plus gros changement de philosophie s’est opéré dans les médias.

Le spectacle médiatique entourant la disparition ou la mort d’une victime a laissé place à plus de respect, croit le sénateur.

La relation entre les familles de victimes et les procureurs s’est elle aussi améliorée et – même s’il y a encore beaucoup de travail à faire – le système de justice est davantage à l’écoute. Les familles, qui n’étaient par exemple pas reconnues comme des victimes au Québec, le sont désormais.

Je pense que c'est une mission de vie que Julie m'a donnée et que lorsque je vais retourner de l’autre côté la retrouver, elle va me dire : "On a fait une bonne job ensemble."

Un autre changement – véritable cheval de bataille – de Pierre Hugues-Boisvenu a pris la forme de la Charte canadienne des droits des victimes, (Nouvelle fenêtre) adoptée en 2015. Ce document législatif reconnaît aux victimes le droit à l’information, le droit à la protection ainsi que le droit à la participation et au dédommagement.

Publicité

S’il reconnaît le travail accompli, le sénateur Boisvenu affirme que cette charte doit être renforcée, notamment pour ce qui est de la participation des victimes. La libération de meurtriers dangereux doit aussi devenir plus rigoureuse, croit-il.

Selon lui, le droit des victimes a été délaissé pour se recentrer vers les criminels .

Pierre-Hugues Boisvenu décoche d’ailleurs une flèche en direction du gouvernement Trudeau en référence à l’annonce récente de ministres fédéraux d’organiser un sommet national sur les vols de voitures, une situation qui prend de l’ampleur dans la région de Toronto.

Pour moi, protéger la vie passe avant de protéger une carrosserie , déclare-t-il.

Controverses et apprentissage

Le parcours politique du sénateur Boisvenu a été ponctué de quelques coups d’éclat.

Publicité

En 2012, en référence à la réhabilitation de criminels dangereux, il a réclamé que chaque assassin ait sa corde dans sa cellule .

Son engagement auprès des familles de victimes lors des services funéraires et des obsèques lui a d’ailleurs valu d’être épinglé par la GRC pour des dépenses discutables liées à ses frais de déplacement. Il a finalement été blanchi, mais il a dû rembourser une partie des frais engagés.

Son adhésion à des groupes Facebook associés à l’extrême droite ainsi qu'aux discours complotistes et anti-immigration en 2017 a elle aussi fait sourciller. Il avait alors admis avoir rejoint ces groupes par erreur et par curiosité .

Interrogé sur ces controverses, il reconnaît qu’il est difficile de faire de la politique .

D'abord, on apprend [...], lorsqu'on s'en vient en politique, qu'on ne s'en vient pas avec une expérience à tout casser. J'étais un libre penseur [...]. Il est arrivé certaines occasions où j'aurais dû réfléchir avant de dire certains mots.

Ce qui n’est pas toujours facile non plus, selon M. Boisvenu, c’est le regard du public. Du panier d’épicerie jusqu’à la plage. Un regard aussi omniprésent qu'indispensable, selon lui.

Je vais toujours m'arrêter, je vais toujours leur parler [...]. Si les gens ne me reconnaissaient pas dans la rue, par rapport au combat que je mène, c'est comme si les gens ne reconnaîtraient pas le combat que je mène.

Ce qui va lui manquer en quittant la vie politique? Du tac au tac et avec un petit sourire, il l’admet : ce sont les médias.

Le projet de loi S-205 (Nouvelle fenêtre) sur la violence domestique et le projet de loi S-265 sur la Charte des victimes (Nouvelle fenêtre) progressent au Sénat avant d’être adoptés à la Chambre des communes.

Une décision à prendre

Avant de rendre les clés de son bureau au Sénat, la semaine prochaine, le sénateur Boisvenu aura un choix à faire : continuera-t-il à porter la voix des victimes comme député à la Chambre des communes ou s’impliquera-t-il comme bénévole auprès de l’Association des familles de personnes assassinées ou disparues, qu’il a quittée lors de sa nomination au Sénat? L’Association a grandi et regroupe aujourd’hui plus de 700 familles membres.

Le saut comme député sous la bannière conservatrice le tente, mais une campagne électorale demande de l’énergie , sans compter que le rythme de travail d'un député impose des sacrifices et une gestion effrénée de plusieurs dossiers de front.

J’y pense [...]. Ça me tenterait beaucoup aussi parce que c'est certain qu'avoir une voix des victimes à plein temps dans un gouvernement, ça a beaucoup de capacité de contaminer les autres députés, puis les autres ministres.

Pierre-Hugues Boisvenu prendra bientôt une décision après une conversation avec le chef du parti conservateur, Pierre Poilievre.

Une chose est sûre : si Pierre-Hugues Boisvenu quitte la Chambre rouge, son combat pour les droits des victimes est loin d’être terminé.