Des jeunes soulignent les 40 ans du Parlement jeunesse franco-manitobain

Pendant que l’Assemblée législative du Manitoba fait relâche, une trentaine de jeunes prennent la relève cette fin de semaine à l’occasion du Parlement jeunesse franco-manitobain (PJFM) qui fête son 40e anniversaire cette année.

Réunis au Palais législatif du Manitoba, ils se penchent sur différents projets de loi fictifs ou d’actualité portant sur la préservation environnementale, la réforme de la langue française et l'intégration de l'Intelligence artificielle dans la société.

C'est le premier projet de loi au sujet de l'intelligence artificielle. Puis j'imagine que c'est motivé par le fait que l'intelligence artificielle a de plus en plus un rôle dans l'intégration de la société , croit Sonia Dorge, qui participe en tant que députée de Saint-Vital à ce parlement jeunesse.

Ouvrir en mode plein écran La 40e édition du Parlement jeunesse franco-manitobain prend fin dimanche. Photo : Radio-Canada / Natalia Weichsel

Cet événement offre aux jeunes l’opportunité de s’exprimer sur des enjeux politiques en utilisant leur propre langage et leurs propres perspectives.

Je trouve que oui, c'est un milieu politique. Il faut être formel, mais il faut aussi être qui on est comme nous autres, notre génération , reconnaît Michel Legal, vice-président du parlement jeunesse.

Si c'est des termes que nous autres on utilise, puis c'est des termes courants que tout le monde comprend bien, je pense que ça devrait être acceptable , soutient-il.

Pour ces jeunes, cette activité permet de tisser des liens avec d'autres francophones de la province.

Ça aide à créer un réseau de connexion, pas juste au PJFM mais dans la francophonie en général , affirme Justin Dandeneau qui fait office de ministre de la Francophonie.

Puis aussi ça te laisse la chance de te faire des amis et avoir un réseau. Juste faire des amis comme c'est le fun. On rit, on fait des blagues, on s'amuse , poursuit-il.

La diversité des membres du parlement jeunesse est de nature à faciliter cet échange.

Cette année, on a comme un mélange de sexe qui est vraiment important , constate Sonia Dorge. C'est important que chaque genre soit représenté dans les politiques.

Lors de ce rassemblement qui s’achève dimanche, les jeunes auront notamment l’occasion de rencontrer des figures politiques du Manitoba et de développer leurs compétences en art oratoire.

