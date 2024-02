Environ 500 skieurs au Championnat de l’est du Canada à Sherbrooke

Le championnat de l'est du Canada de ski de fond présenté au terrain de golf du Vieux-Lennoxville accueille près de 500 participants à l'une ou à plusieurs courses.

Les compétitions de ski de fond de haut niveau peuvent se dérouler malgré un manque évident de neige.

Un canon à neige a été installé il y a quelques semaines pour étendre la saison de ski du club.

En tant de production de neige, on est rendu à 300 heures, mais en temps de bénévolat, on peut facilement doubler le nombre d'heures, illustre René Pomerleau, président du club de ski du mont Orford.

Le club de ski de fond du mont Orford n'avait pas le choix. Pour obtenir les championnats de l'est du Canada et les Jeux du Québec, il fallait recouvrir les pistes de 30 centimètres de neige sur une distance de 2 kilomètres.

Le canon à neige à permis de recouvrir la piste d'une couche de neige, même si l'herbe est apparente aux alentours. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Moi j'en parle depuis 15 ans qu'il faut faire de la neige artificielle pour le ski de fond. On est rendu là. À chaque année, il y a des variations de température extraordinaires , explique René Pomerleau.

Sur place, les participants semblent satisfaits du couvert neigeux. Dans les derniers temps, on n' a pas beaucoup skié ce qui fait qu'on est vraiment privilégiés d'être ici sur neige artificielle , explique une skieuse.

Les participants soulignent l'aisance avec laquelle ils ont pu s'élancer sur le tracé. La neige artificielle contient plus d'eau. Ça fait quasiment de la glace. Aujourd'hui, les temps étaient super rapides, c'était super cool , affirme un autre skieur.

Des centaines de skieurs ont testé le parcours enneigé artificiellement. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

En tout, ce sont environ 500 compétiteurs par jour provenant de 7 provinces et deux territoires qui ont testé le parcours. Pour le président de la Fédération de ski de fond du Québec, Pat Petelle, il s'agit d'un succès sur toute la ligne.

Coup de chapeau à l'organisation ici, les commanditaires qui ont été capables de mettre ça en place, mais ça reflète malheureusement ce sur quoi les experts tentent de dire où on s'en va. Quand on voit les efforts qui ont été faits pour tenir une compétition d'envergure comme ça, c'est spectaculaire , souligne Pat Petelle.

Un atout pour l'Université Bishop's

Le terrain de golf du Vieux Lennox appartient à l'Université Bishop. Avec celui de Gatineau, le club de Lennoxville est le seul à enneiger artificiellement des pistes de ski de fond.

On a le privilège d'avoir cette piste qui permet à nos étudiants de s'entraîner, de maintenir leur statut d'athlètes en ski de fond. Assurément, nous d'avoir tous ces jeunes qui viennent sur le campus, c'est une vitrine sur l'expérience extraordinaire qu'on peut leur offrir , fait valoir le principal de l'Université Bishops, Sébastien Lebel-Grenier.

La neige propulsée par le canon est répartie sur le parcours par des bénévoles. Photo : Radio-Canada

L'Université Bishop's et le club planifient d'ailleurs les prochaines phases du projet d'enneigement. On a un petit réseau de neige artificielle, mais on a encore du développement à faire , pense René Pomerleau.

Les bénévoles souhaitent notamment que le parcours enneigé passe de 2 à 3,3 kilomètres dans le secteur du Vieux Lennoxville l'an prochain.

Mais à plus court terme, le défi du club est de se préparer aux Jeux du Québec qui arrivent dans les prochaines semaines. On doit continuer à produire de la neige pour être parfait pour les Jeux du Québec , affirme René Pomerleau.

Avec les informations de Jean Arel